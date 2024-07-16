Кеті Перрі дала рідкісний коментар про стосунки з Расселом Брендом

Пара була одружена два роки. Після розлучення вони не підтримують звʼязків.

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Американська співачка Кеті Перрі дала рідкісний коментар про свої стосунки з Расселом Брендом. Про це пише New York Post.

Артистка, яка нещодавно випустила свій новий сингл "Woman’s World", зізналася, що зберегла хороший настрій, навіть коли підписувала документи про розлучення зі своїм колишнім Расселом Брендом.

"У моєму підписі завжди було серце та смайлик. Навіть коли я була в депресії, я б все одно підписала це смайликом", — зізналася Перрі.

"Я підписала свої документи про розлучення смайликом і сердечком, і це тільки тому, що це мій підпис", — додала вона.

Кеті Перрі та Рассел Бренд Фото: Getty Images

Зірка сцени вийшла заміж за коміка Рассела Бренда у 2010 році, але пара розлучилася у 2012 році.

Наступного року в інтерв’ю Vogue Кеті розповіла, що Рассел повідомив їй, що подає на розлучення через листування в мережі.

"Скажімо так, я не чула про нього з тих пір, як він написав мені повідомлення про те, що розлучається зі мною 31 грудня 2011 року", — сказала тоді Перрі.

Після цього співачка почала стосунки з актором Орландо Блумом. Від їхнього союзу підростає донька Дейзі Дав Блум, проте одружуватися вони не поспішають.

Кеті Перрі та Орландо Блум Фото: Getty Images

Нагадаємо, як Кеті Перрі змогла схуднути.

Також Фокус писав про новий кліп Кеті Перрі.