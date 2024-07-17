Принимайте душ правильно: 5 привычек, которые могут вызвать проблемы с кожей

Для большинства людей принятие душа так же естественно, как чистка зубов или расчесывание волос. Но каждый раз мы совершаем ошибки во время принятия душа, которые могут навредить коже, вызывая ее старение и увядание.

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Казалось бы, что может быть проще: станьте под душ, обмойтесь, натритесь гелем для душа и смойте водой. Но все не так просто и некоторые привычки действительно могут вызвать проблемы с кожей и преждевременное старение. О пяти самых распространенных ошибках, которые вы совершаете в душе, пишет Fit For Fun.

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Слишком высокая температура воды

Фото: Freepik

Даже если горячая вода так приятна и расслабляет, ваша кожа страдает от высоких температур. "Горячий душ открывает поры, лишая кожу натуральных масел и влаги", — рассказывает Джойс Имахиеробо-Ип, директор косметологии Медицинского центра Южного берега.

Эксперты сходятся во мнении, что теплый душ, аналогичный температуре воды в бассейне с подогревом, полезнее для кожи, чем горячий.

Слишком частое принятие душа

Даже если вы принимаете душ два-три раза в день, вы лишаете кожу натуральных масел и влаги. Дерматологи считают, что даже ежедневное принятие душа может быть вредным для кожи. "Если вы не тренируетесь каждый день или сильно потеете, достаточно сделать день-два перерыва между приемами душа", — объясняет Марина Передо из больницы Маунт-Синай.

Если вы не хотите отказываться от ежедневного принятия душа, просто попробуйте сократить время, которое проводите под водой в ванной. Это также поможет улучшить состояние вашей кожи и избежать неприятных последствий.

Бреетесь крест-накрест

Фото: Freepik

Даже если в суете повседневной жизни не всегда хватает времени на идеальное бритье, дерматологи рекомендуют всегда бриться по направлению роста волос. "Если вы проведете лезвием по коже в разных направлениях, вы рискуете получить порезы от бритвы и вросшие волосы", — объясняет Денди Энгельман, дерматолог и пластический хирург из Нью-Йорка.

Наносите крем слишком поздно

Фото: Freepik

Исследования показали, что увлажняющий крем на кожу следует наносить сразу после душа, чтобы вернуть ей достаточно влаги. Это становится еще более важным, если вы бреетесь во время душа: "Если вы не нанесете крем сразу после бритья, то рискуете вызвать раздражение кожи, воспаление и ожог от бритвы", — объясняет Джошуа Зейхнер.е

Переусердствуете с отшелушиванием кожи

Если вы регулярно используете пилинги, то удаляете омертвевшие клетки кожи и стимулируете кровообращение. Однако делать это несколько раз в неделю — не слишком хорошо для кожи. "Это повреждает кожный барьер и может даже вызвать воспаление", — предупреждает Энгельман. "Когда кожный барьер повреждается, кожа становится более чувствительной и восприимчивой к бактериям и раздражению", — добавляет она.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.