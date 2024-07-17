Приймайте душ правильно: 5 звичок, які можуть спричинити проблеми зі шкірою
Для більшості людей прийняття душу так само природно, як чищення зубів або розчісування волосся. Але щоразу ми робимо помилки під час прийняття душу, які можуть зашкодити шкірі, спричиняючи її старіння і в'янення.
Здавалося б, що може бути простіше: станьте під душ, обмийтеся, натріться гелем для душу та змийте водою. Але все не так просто і деякі звички справді можуть спричинити проблеми зі шкірою та передчасне старіння. Про п'ять найпоширеніших помилок, які ви робите в душі, пише Fit For Fun.
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Занадто висока температура води
Навіть якщо гаряча вода така приємна і розслабляє, ваша шкіра страждає від високих температур. "Гарячий душ відкриває пори, позбавляючи шкіру натуральних олій і вологи", — розповідає Джойс Імахіеробо-Іп, директор косметології Медичного центру Південного берега.
Експерти сходяться на думці, що теплий душ, аналогічний температурі води в басейні з підігрівом, корисніший для шкіри, ніж гарячий.
Занадто часте прийняття душу
Навіть якщо ви приймаєте душ два-три рази на день, ви позбавляєте шкіру натуральних олій і вологи. Дерматологи вважають, що навіть щоденне прийняття душу може бути шкідливим для шкіри. "Якщо ви не тренуєтеся щодня або сильно пітнієте, достатньо зробити день-два перерви між прийомами душу", — пояснює Марина Передо з лікарні Маунт-Синай.
Якщо ви не хочете відмовлятися від щоденного прийняття душу, просто спробуйте скоротити час, який проводите під водою у ванній. Це також допоможе поліпшити стан вашої шкіри й уникнути неприємних наслідків.
Голитеся хрест-навхрест
Навіть якщо у квапливому повсякденному житті не завжди вистачає часу на ідеальне гоління, дерматологи рекомендують завжди голитися за напрямком росту волосся. "Якщо ви проведете лезом по шкірі в різних напрямках, ви ризикуєте отримати порізи від бритви і вросле волосся", — пояснює Денді Енгельман, дерматолог і пластичний хірург із Нью-Йорка.
Наносьте крем занадто пізно
Дослідження показали, що зволожувальний крем на шкіру слід наносити одразу після душу, щоб повернути їй достатньо вологи. Це стає ще важливішим, якщо ви голитеся під час душу: "Якщо ви не нанесете крем одразу після гоління, то ризикуєте спричинити подразнення шкіри, запалення та опік від бритви", — пояснює Джошуа Зейхнер.
Перестараєтеся з відлущуванням шкіри
Якщо ви регулярно використовуєте пілінги, то видаляєте омертвілі клітини шкіри та стимулюєте кровообіг. Однак робити це кілька разів на тиждень — не надто добре для шкіри. "Це пошкоджує шкірний бар'єр і може навіть викликати запалення", — попереджає Енгельман. "Коли шкірний бар'єр пошкоджується, шкіра стає більш чутливою і сприйнятливою до бактерій та подразнення", — додає вона.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.