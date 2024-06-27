Еліксир молодості. Дерматологи назвали 6 головних продуктів для гладкої та сяючої шкіри

З віком поява зморшок і втрата пружності неминучі, але зберегти сяючий колір обличчя навіть після 40 років можуть допомогти певні продукти, які відіграють вирішальну роль у підвищенні рівня колагену.

Експерти в галузі медицини та дерматологи назвали життєво важливі продукти, які природним чином стимулюють вироблення колагену. Включення їх у свій раціон може призвести до того, що шкіра стане здоровою та еластичною, тож ви сяятимете все літо. Про найкращі продукти для зменшення тонких ліній та зморшок пише She Finds.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Яєчні білки

Фото: Freepik

За словами доктора Анни Чакон, колаген та інші амінокислоти, корисні для шкіри, природним чином містяться в яєчних білках. "Колаген є ключовим компонентом у запобіганні появи тонких ліній та зморшок, і вважається, що це природне джерело колагену з яєчних білків може сприяти природному синтезу колагену у вашому організмі", — наголошує вона.

Коли справа доходить до провисання шкіри, колаген яєчного білка "підвищує еластичність, зменшує зморшки і гусячі лапки навколо очей і на обличчі", зазначає вона. Що стосується кількості яєць на день, то Чакон каже, що "загалом вживання до семи яєць на тиждень" корисне для вашої шкіри, і це "не зашкодить здоров'ю вашого серця".

Жирна риба

Коли справа доходить до краси та молодості шкіри, жирна риба дає безліч переваг. "Риба — чудове джерело білка, який постачає нашому організму амінокислоти для вироблення колагену", — зазначає доктор Елейн Ф. Кунг. Колаген — це білок, який відповідає за пружність шкіри та її еластичність, і його можна вживати щодня у вигляді добавок, а крім того, він міститься в багатьох продуктах харчування.

"Риб'яча шкіра є багатим джерелом колагену, а лосось також є чудовим джерелом жирних кислот омега-3, які можуть сприяти утворенню колагену", — зазначає Кунг.

Шпинат

Фото: Freepik

Шпинат містить "кальцій, хлорид, залізо, магній, марганець, калій, холін, фолієву кислоту, рибофлавін і вітаміни А, С, Е, К, В6", які, за словами Кунга, життєво важливі для зовнішнього вигляду вашої шкіри, волосся та нігтів.

"Продукти, що містять вітаміни А, С, Е та каротиноїди, чудово підходять для здоров'я шкіри та запобігають старінню шкіри, оскільки є потужними антиоксидантами", — додає Кунг.

За словами дерматолога, вітаміни А, С, Е і Е запобігають "знебарвленню і пігментним змінам, які старять нашу зовнішність". Зокрема, вітамін С є важливою частиною синтезу колагену.

Гранати

Ви, ймовірно, чули приказку: "Ви те, що ви їсте", і коли справа доходить до того, "наскільки швидко старіє ваша шкіра, це особливо вірно", — каже дерматолог доктор Енріца П. Фактор. Вона додає, що гранати "мають протизапальні та антиоксидантні властивості", які можуть "поліпшити еластичність шкіри і захистити її від пошкодження та передчасного старіння".

За даними WebMD, вживання всього одного граната дає вам близько "28 мг вітаміну С", що становить майже "50% рекомендованої щоденної дози". Додавання більшої кількості вітаміну С у ваш раціон через гранати може "ефективно запобігти появі зморшок", додає Фактор.

Дерматолог наголошує, що вживання цієї поживної речовини, а також "пиття великої кількості води, захист шкіри від сонця, відмова від паління і боротьба зі стресом" відіграють ключову роль, коли йдеться про "збереження здоров'я і молодості вашої шкіри".

Помідори

Фото: Freepik

"Помідор — це фантастичний компонент, який можна використовувати в найрізноманітніших рецептах", — каже Чакон, додаючи, що "він також вважається фантастично корисним для шкіри суперпродуктом". За її словами, в помідорах багато бета-каротину і вітаміну С, а пігмент, лікопін, що міститься в томатах, "допомагає шкірі захиститися від ультрафіолетового випромінювання і вдвічі збільшує вироблення колагену".

Помідори з високим вмістом вітаміну С слід "включити в раціон кожного, хто шукає продукти, корисні для шкіри".

Авокадо

За словами Чакон, авокадо — "чудовий суперпродукт для сяючої шкіри" в будь-якому віці, особливо для зрілих жінок. Вона рекомендує "їсти його як закуску або в складі ситного салату", оскільки воно неймовірно багате на вітамін Е і корисні жири. Крім того, колаген вашої шкіри відновлюється вітаміном А, що міститься в авокадо.

"Ви можете вживати авокадо, щоб захистити себе від старіння і сонячних променів", — зазначає Чакон. "Я б порадила з'їдати від половини до цілого авокадо щодня".

Використання олії авокадо в кулінарії та догляді за шкірою — також чудовий спосіб скористатися перевагами цього фрукта.

Зморшки неминучі з віком, але наше харчування і режим догляду за шкірою можуть зменшити їхню вираженість. Важливо приймати старіння, але прагнути мати гарний вигляд і почуватися добре в будь-якому віці. Підтримка здорової шкіри може значно поліпшити наше самопочуття та підняти самооцінку.

Нагадаємо, дерматологи назвали 4 способи швидко позбутися мішків під очима.

Раніше Фокус писав про те, що руки першими видають ваш вік, тому важливо піклуватися про ніжну шкіру, щоб на довше зберегти її молодість і красу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.