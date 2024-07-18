18 июля 2024 года: Иоанна Печерского — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя гулять после заката и подметать пол.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Иоанна Печерского. Он жил в Киевской Руси в XII веке и был монахом Киево-Печерской Лавры. Иоанн посвятил себя служению Богу с самой юности: соблюдал строгий образ жизни, много молился, ел только хлеб, пил воду, носил легкую одежду даже зимой. Умер в 1160 году в Киево-Печерском монастыре.

Что нельзя делать 18 июля:

идти в баню с нательным крестиком;

гулять после заката;

подметать пол.

Народные приметы и поверья:

жара — декабрь будет очень морозным;

начали желтеть листья – осень будет ранней;

пауки активно плетут сети — осадков ждите нескоро;

какая погода в последний день июля, такой она будет и осенью.

День ангела празднуют:

Иван, Емельян.

Родились 18 июля:

1918 год — Нельсон Мандела (ум. 2013), борец против апартеида, президент ЮАР (1994—1999);

1947 год — Стив Форбс, американский издатель, бизнесмен и политик, главный редактор делового еженедельника "Forbes";

1967 год — Вин Дизель, американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер;

1982 год — Приянка Чопра, индийская актриса и модель, победительница конкурса Мисс мира 2000.

Также в этот день:

1878 год — шведский полярный исследователь Эрик Норденшельд первым проходит по северному пути из Атлантического океана в Тихий;

1898 год — Пьер и Мария Кюри представили доклад о том, что, кроме урана, существуют и другие радиоактивные элементы;

1968 год — основание компании "Intel";

1985 год — создана электронная игра-головоломка "Тетрис".

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года