Муж Скарлетт Йоханссон дал редкий комментарий о ее дочери от Ромена Дориака

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост воспитывают общего сына Космо. У актрисы также есть ребенок от первого брака.

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Американский комик Колин Джост дал редкий комментарий о воспитании дочери Скарлетт Йоханссон от Ромена Дориака. Об этом пишет New York Times.

Муж голливудской актрисы рассказал о любви к своей жене Скарлетт Йоханссон, потому что "она замечательная мама" для ее дочери Роуз.

Джост назвал материнские способности возлюбленной "частью причины того, почему он влюбился в нее".

"Я знаю Роуз, свою падчерицу, с 2 лет. Это удивительно. Вы можете фактически увидеть кого-то как маму", — отметил комик.

Скарлетт родила свою дочь в августе 2014 года от бывшего мужа, французского журналиста Ромена Дориака.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак Фото: Getty Images

Звезда экрана вышла замуж за журналиста через три месяца после рождения первенца, а в марте 2017 года Скарлетт подала на развод.

В мае того же года Йоханссон подтвердила слухи о романе с Джостом, который сделал предложение в 2019 году.

"Она идет в супермаркет. Она очень хорошо умеет носить шляпу и продолжает двигаться. Она может немного оставаться вне поля зрения радаров, но она способна делать все эти повседневные вещи и также наслаждаться ими", — признался муж актрисы.

Пара поженилась в октябре 2020 года, а в следующем году Скарлетт родила сына Космо.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост Фото: Getty Images

Напомним, почему дочь Скарлетт Йоханссон боится смотреть ее фильмы.

Также Фокус писал об отношении Колина Джоста к поцелуям жены с другими мужчинами.