Чоловік Скарлетт Йоганссон дав рідкісний коментар про її доньку від Ромена Доріака

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост виховують спільного сина Космо. В акторки також є дитина від першого шлюбу.

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Американський комік Колін Джост дав рідкісний коментар про виховання доньки Скарлетт Йоганссон від Ромена Доріака. Про це пише New York Times.

Чоловік голлівудської акторки ррзповів про любов до своєї дружини Скарлетт Йоханссон, тому що "вона чудова мама" для її доньки Роуз.

Джост назвав батьківські здібності коханої "частиною причини того, чому він закохався в неї".

"Я знаю Роуз, свою падчерку, з 2 років. Це дивно. Ви можете фактично побачити когось як маму", — зазначив комік.

Скарлетт народила свою доньку в серпні 2014 року від колишнього чоловіка, французького журналіста Ромена Доріака.

Скарлетт Йоганссон та Ромен Доріак Фото: Getty Images

Зірка екрану вийшла заміж за журналіста через три місяці після народження первістка, а в березні 2017 року Скарлетт подала на розлучення.

У травні того ж року Йоганссон підтвердила чутки про роман з Джостом, який зробив пропозицію у 2019 році.

"Вона йде в супермаркет. Вона дуже добре вміє носити капелюх і продовжує рухатися. Вона може трохи залишатися поза увагою радарів, але вона здатна робити всі ці повсякденні речі і також насолоджуватися ними", — зізнався чоловік акторки.

Пара одружилася в жовтні 2020 року, а наступного року Скарлетт народила сина Космо.

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому донька Скарлетт Йоганссон боїться дивитися її фільми.

Також Фокус писав про ставлення Коліна Джоста до поцілунків дружини з іншими чоловіками.