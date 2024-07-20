20 июля 2024 года: пророка Илии — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать в поле и купаться в водоеме.
Что случилось 20 июля?
Сегодня православная церковь почитает память первого христианского пророка – Илии. Он всю свою жизнь посвятил Богу и боролся с язычеством. Когда-то пророк сказал правителю города, что за его нечестие в ближайшие годы не будет ни капли дождя или росы, а явятся они только с молитвой. Так все и случилось. Илии во сне Господь сказал идти жить к одной вдове. У нее с сыном тогда осталось немного муки и масла, но Илья пообещал, что пока он будет молиться, мука и растительное масло не закончатся – так и вышло. А когда сын вдовы очень заболел, то Илия излечил его силой молитвы.
Что нельзя делать 20 июля:
- работать в поле и на огороде;
- купаться в водоеме;
- ловить рыбу;
- отказывать в помощи или милостыни.
Народные приметы и поверья:
- комары редко кусаться — осень наступит рано;
- в лесах много белых грибов — будет большой урожай;
- жаркая погода — будет сухая осень;
- гром гремит — в ближайшее время дождя не будет.
День ангела празднуют:
Александр, Илья, Георгий, Афанасий, Тихон.
Родились 20 июля:
1304 год — Франческо Петрарка, итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса;
1968 год — Юлия Мостовая, украинская журналистка.
Также в этот день:
1534 год — в Кембридже зарегистрировали первое в мире издательство;
1585 год — экспедиция Джона Дэвиса достигла южного края Гренландии, который был назван Землей Запустения;
1917 год — регистрация торговой марки "BMW";
1969 год — американский космический корабль "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну;
1976 год — космический корабль "Викинг-1" совершил мягкую посадку на поверхность Марса.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года