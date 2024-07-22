Что надеть жениху летом 2024 — стильные образы на свадьбу (фото)

Практика показывает, что, готовясь к свадьбе, пара куда больше времени тратит на выбор платья для невесты. Иногда платье невесты диктует целую концепцию праздника, а жениху приходится подстраиваться под общую эстетику и игнорировать собственные предпочтения.

Related video

Хотя на самом деле мужская свадебная мода — это большой пласт модной индустрии со своими трендами и тенденциями, меняющимися из сезона в сезон. Основатели и дизайнеры бренда Andreas Moskin специально для Фокуса рассказали о самых актуальных образах для жениха, независимо от того, какую концепцию свадьбы вы выбрали.

Бежевый костюм-двойка в полоску

По словам дизайнеров, в этом сезоне полоска неоднократно появлялась в модных показах мировых брендов, поэтому тренд на полоску постепенно переходит и в свадебную мужскую моду. Очевидно, что в летнее время целесообразнее выбирать светлые тона, однако наиболее трендово и органично в теплое время будет выглядеть бежевый. Идеальный вариант, если ваш костюм будет изготовлен из льна и не будет иметь подкладки.

Двубортный костюм айвори

Как вариант свадебного наряда для мужчины основатели и дизайнеры бренда Andreas Moskin предлагают выбрать двубортный костюм айворти. Это еще один универсальный и стильный вариант. Сюда можно дать черный галстук, белую рубашку и массивные черные лоферы. При этом костюм может быть как из льна, так и из шерсти. Собственно, не стоит пренебрегать шерстяной тканью летом, ведь она обладает рядом полезных функциональных свойств — задержание влаги, гигроскопичность и легкость в очистке.

Горчичный двубортный костюм

Надо сказать, что в этом сезоне многие звезды и инфлюенсеры выбирают именно двубортные костюмы с широкими лацканами, объясняют дизайнеры. Обычно это модели американского типа, где приветствуется несколько более свободный силуэт и высокая посадка брюк. Что касается цветовой гаммы, то советуем обратить внимание на изящный и благородный горчичный в сочетании с голубым.

Голубой двубортный костюм

Андрей Моськин и Андреас Белоус также рекомендуют обратить внимание на вариант голубого двубортного костюма. Это продолжение темы классического американского костюма с акцентным цветом. Кроме горчичного, дизайнеры советуют выбрать сложные оттенки голубого. Эти цвета также очень хорошо сочетаются с белоснежно белым. Поэтому такой блейзер пригодится вам не только не свадьбу, но и при ежедневных стилизациях в old money, preppy или quiet luxury эстетиках.

Пудровый костюм-двойка

Скорее всего этот цвет будет резонировать с большинством свадебных платьев, а в целом пара будет выглядеть очень чувственно и нежно. Этот цвет давно стал частью мужской моды, прежде всего после того как многие мировые дизайнеры начали работать с темой переосмысления маскулинности. Собственно, к этому образу можно смело добавить галстук и платок-паше с цветочным орнаментом.

Напомним, ранее мы писали, о трендовых цветах для мужчин на лето 2024: самые интересные сочетания сезона.