Що одягти нареченому влітку 2024 — стильні образи на весілля (фото)

Практика показує, що, готуючись до весілля, пара куди більше часу витрачає на вибір сукні для нареченої. Інколи сукня нареченої диктує всю концепцію свята, а нареченому доводиться підлаштовуватися до загальної естетики й ігнорувати власні уподобання.

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Хоча насправді чоловіча весільна мода — це значний пласт модної індустрії зі своїми трендами й тенденціями, що змінюються із сезону до сезону. Засновники та дизайнери бренду Andreas Moskin спеціально для Фокуса розповіли про найактуальніші образи для нареченого, незалежно від того, яку концепцію весілля ви обрали.

Бежевий костюм-двійка у смужку

За словами дизайнерів, цього сезону смужка неодноразово з'являлася у модних показах світових брендів, тож тренд на смужку поступово переходить і у весільну чоловічу моду. Очевидно, що у літній час доцільніше обирати світліші тони, проте найбільш трендовий та органічний вигляд у теплу пору матиме бежевий. Ідеальний варіант, якщо ваш костюм буде виготовлений із льону та не матиме підкладу.

Двобортний костюм айворі

Як варіант весільного вбрання для чоловіка засновники та дизайнери бренду Andreas Moskin пропонують обрати двобортний костюм айворті. Це ще один універсальний і стильний варіант. Сюди можна дати чорну краватку, білу сорочку та масиві чорні лофери. Водночас костюм може бути як із льону, так і з шерсті. Власне, не варто нехтувати шерстяною тканиною влітку, адже вона має низку корисних функціональних властивостей — затримання вологи, гігроскопічність і легкість в очищенні.

Гірчичний двобортний костюм

Треба сказати, що цього сезону багато зірок та інфлюенсерів обирають саме двобортні костюми із широкими лацканами, пояснюють дизайнери. Зазвичай це моделі американського типу, де вітається дещо вільніший силует і вища посадка штанів. Щодо кольорової гами, то радимо звернути увагу на витончений і благородний гірчичний у поєднанні із блакитним.

Блакитний двобортний костюм

Андрій Моськін та Андреас Білоус також рекомендують звернути увагу на варіант блакитного двобортного костюма. Це продовження теми класичного американського костюма із акцентним кольором. Окрім гірчичного, дизайнери радять обрати складні відтінки блакитного. Ці кольори також дуже гарно поєднуються зі сніжно-білим. Тож такий блейзер стане вам у пригоді не лише не весілля, а й при щоденних стилізаціях в old money, preppy чи quiet luxury естетиках.

Пудровий костюм-двійка

Найімовірніше, цей колір резонуватиме із більшістю весільних суконь, а загалом пара буде дуже чуттєвою і ніжною. Цей колір давно став частиною чоловічої моди, насамперед після того, як багато світових дизайнерів почали працювати із темою переосмислення маскулінності. Власне, до цього образу можна сміливо додати краватку й хустинку-паше з квітковим орнаментом.

Нагадаємо, раніше ми писали, про трендові кольори для чоловіків на літо 2024: найцікавіші поєднання сезону.