Сын Мадонны опроверг свои слова о том, что он голодает

Юноша заверил поклонников, что все не так страшно, как им показалось.

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18-летний приемный сын американской поп-иконы Мадонны Дэвид Банда, который недавно напугал подписчиков откровениями о том, что у него не хватает денег на еду, заверил всех, что все не так плохо, как они подумали. Об этом парень рассказал в сторис своего Instagram.

"Для всех, кого это касается, моя мама меня очень поддерживает, она всегда поддерживала меня. Я очень счастлив в своей жизни и не живу на улице голодный! Пожалуйста, перестаньте беспокоиться, все хорошо", – заявил он.

Ранее Банда рассказывал, что съехал из роскошных апартаментов матери и теперь ведет скромную жизнь в Бронксе, зарабатывая уроками игры на гитаре.

"Я люблю это. Я не один, у меня есть девушка. Но мне это нравится. Приятно осознавать, что сейчас девять часов вечера, я голоден и понимаю, что у меня недостаточно денег, чтобы добывать еду и собирать мусор. Приятно быть молодым", – сказал он тогда.

Дэвид не только учит играть на гитаре других. Он сопровождал Мадонну в ее Celebration Tour, который завершился в мае бесплатным концертом в Рио-де-Жанейро.

В частности, Банда аккомпанировал своей матери на сцене.

Еще в 2022 году певица восторгалась Дэвидом.

"Ты знаешь, что он и сейчас занимается музыкой. В конечном итоге он станет одним из твоих гостей", – заявила она в шоу Джимми Фэллону.

Перечислив некоторые из его талантов, включая юмор и атлетизм, Мадонна рассказала о взгляде своего сына на моду:

"Он наденет любой наряд и будет выглядеть шикарно. Это действительно раздражает. Он носит мою одежду и выглядит в ней лучше".

В разговоре с британским Vogue в 2019 году она также сказала, что очень близка с Дэвидом.

"Он тот, с кем у меня больше всего общего. Я чувствую, что он меня понимает. У него больше моей ДНК, чем у любого из моих детей", – подчеркнула звезда.

Напомним, ранее Фокус писал, что родной сын Мадонны Рокко Риччи впервые вышел на красную дорожку со своей девушкой.