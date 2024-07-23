Син Мадонни спростував свої слова про те, що він голодує

Юнак запевнив шанувальників, що все не так страшно, як їм здалося.

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18-річний прийомний син американської поп-ікони Мадонни Девід Банда, який нещодавно налякав підписників одкровеннями про те, що у нього не вистачає грошей на їжу, запевнив усіх, що все не так погано, як вони подумали. Про це хлопець розповів у сторіс свого Instagram.

"Для всіх, кого це стосується, моя мама мене дуже підтримує, вона завжди підтримувала мене. Я дуже щасливий у своєму житті і не живу на вулиці голодний! Будь ласка, припиніть турбуватися, все добре", — заявив він.

Раніше Банда розповідав, що з'їхав із розкішних апартаментів матері і тепер у нього скромне життя в Бронксі, на яке він заробляє уроками гри на гітарі.

"Я люблю це. Я не один, у мене є дівчина. Але мені це подобається. Приємно усвідомлювати, що зараз дев'ята година вечора, я голодний і розумію, що в мене недостатньо грошей, щоб добувати їжу і збирати сміття. Приємно бути молодим", — сказав він тоді.

Девід не тільки вчить грати на гітарі інших. Він супроводжував Мадонну в її Celebration Tour, який завершився в травні безкоштовним концертом у Ріо-де-Жанейро.

Зокрема, Банда акомпанував своїй матері на сцені.

Ще 2022 року співачка захоплювалася Девідом.

"Ти знаєш, що він і зараз займається музикою. Зрештою він стане одним із твоїх гостей", — заявила вона в шоу Джиммі Феллону.

Перерахувавши деякі з його талантів, включно з гумором і атлетизмом, Мадонна розповіла про погляд свого сина на моду:

"Він одягне будь-яке вбрання і матиме шикарний вигляд. Це справді дратує. Він носить мій одяг і має в ньому кращий вигляд".

У розмові з британським Vogue 2019 року вона також сказала, що дуже близька з Девідом.

"Він той, з ким у мене найбільше спільного. Я відчуваю, що він мене розуміє. У нього більше моєї ДНК, ніж у будь-кого з моїх дітей", — зауважила зірка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що рідний син Мадонни Рокко Річчі вперше вийшов на червону доріжку зі своєю дівчиною.