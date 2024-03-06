Син Мадонни вперше вийшов на червону доріжку зі своєю дівчиною (фото)

Рокко й Олівія ховають своє особисте життя від папараці. Востаннє їх бачили разом у Мілані в листопаді минулого року.

Related video

23-річний актор Рокко Річі, син британського режисера Гая Річі та американської співачки Мадонни, своє особисте життя тримає в таємниці, проте на прем'єру нового серіалу Netflix "Джентльмени", знятого його батьком, він прийшов зі своєю подругою моделлю Олівією Монжарден, пише Еntertainment Tonight.

Захід відбувся в Королівському театрі Друрі-Лейн у Лондоні.

Рокко, який дуже полюбляє стиль 60-их, мав елегантний вигляд у чорному костюмі, білій сорочці та краватці в чорно-жовту клітинку. Вік йому надавали вуса, які молодий чоловік відростив.

Олівія одягла чорну довгу сукню з оксамиту з мереживними вставками, яка облягала фігуру, доповнивши ансамбль чорними лакованими туфлями на шпильці і чорною лакованою сумочкою зі зміїним принтом. На сукню вона накинула темний жакет.

Волосся дівчина гладко зачесала і зібрала в пучок.

Пара вперше вийшла у світ разом Фото: Getty

Син Мадонни намагається вести дуже скромне життя. Він уникає публічності та скандалів, захоплюється скейтбордингом і велосипедами, любить паркур, графіті та брейк-данс. Річі-молодший також захоплюється мистецтвом і є співзасновником художньої галереї Maison Rhed.

Хлопець народився в серпні 2000 року, коли Мадонна і Гай були одружені. Через вісім років батьки Рокко розлучилися. Він деякий час пожив із матір'ю, але потім поїхав до батька в Лондон, де жив із ним і його новою дружиною.

Рокко працював моделлю та актором, віддавши належне обом батькам за свою кар'єру. Зараз він — успішний художник. В інтерв'ю Vogue Man Hong Kong 2022 року хлопець розповів, що його надихнуло те, що ріс серед людей, які "захоплені" мистецтвом:

"Жоден з моїх батьків не художник, але обидва самі по собі художники, і вони навчили мене цінувати і поважати це. Їхнє спільне захоплення в кінцевому підсумку пробудило в мені інтерес, і, скільки я себе пам'ятаю, я завжди був ним оточений".

Раніше Фокус писав, як Рокко дебютував як модель.