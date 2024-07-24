Безумие на двоих: вышел официальный трейлер сиквела "Джокера" (видео)

Сиквел покажет зрителям, что чувствует и почему поступает именно так культовый персонаж Джокер. В ленте он не только найдет свою настоящую любовь и обретет музыку, которая давно была внутри него.

Related video

Warner Bros. Pictures представила первый официальный трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" ("Джокер: Folie a Deux"). Это долгожданное продолжение фильма "Джокер", получившего премию "Оскар" в 2019 году, который заработал более миллиарда долларов в мировом прокате.

В сиквеле Хоакин Феникс вновь сыграл двойную роль Артура Флека/Джокера, принесшую ему высшую награду Американской киноакадемии, вместе с оскароносной Леди Гагой ("Звезда родилась"). Она исполнила роль Харли Квин.

Лента обещает глубже погрузиться в извращенную психику культового персонажа, исследовать его чувства и мотивы.

Хоакин Феникс блестяще перевоплотился в образ сумасшедшего гения

По сюжету, Артур Флек помещен в лечебницу Аркхема в ожидании суда за свои преступления в роли Джокера. Борясь со своей двойной личностью, комик-неудачник не только находит настоящую любовь, но и обретает музыку, которая всегда была внутри него.

В картине снялись номинанты на премию "Оскар" Брендан Глисон ("Банши Инишерина") и Кэтрин Кинер ("Прочь", "Капоте"), а также Зази Битц, повторившая свою роль из первого "Джокера".

Номинант на "Оскар" за режиссуру, сценарий и продюсирование "Джокера" Тодд Филлипс снял "Джокер: Folie À Deux" по сценарию, написанному им в соавторстве с другим номинантом на "Оскар" Скоттом Сильвером. Продюсерами фильма выступили Филлипс, номинантка на премию "Оскар" Эмма Тиллинджер Коскофф и Джозеф Гарнер.

Леди Гага не только сыграла одну из главных ролей, но и стала музыкальным консультантом ленты.

Исполнительными продюсерами фильма являются Майкл Э. Услан, Джорджия Качандес, Сильвер, Марк Фридберг и Джейсон Рудер.

За камерой с Филлипсом работала его команда из "Джокера", в которую входят номинированный на "Оскар" оператор-постановщик Лоуренс Шер, художник-постановщик Марк Фридберг, номинированный на "Оскар" редактор Джефф Грот и композитор Хильдур Гуднадоттир, получившая "Оскар" за работу над фильмом "Джокер".

Новичком в команде стала номинированная на "Оскар" художница по костюмам Арианна Филлипс и несколько других сотрудников.

Мировая премьера "Джокер: Folie a Deux" запланирована на 4 октября 2024 года.

Ранее Фокус писал, что Хоакин Феникс потерял сознание на съемках фильма "Все страхи Бо".