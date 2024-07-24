Божевілля на двох: вийшов офіційний трейлер сиквела "Джокера" (відео)

Сиквел покаже глядачам, що відчуває та чому чинить саме так культовий персонаж Джокер. У стрічці він не тільки зустріне своє справжнє кохання, а й знайде музику, яка давно була всередині нього.

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Warner Bros. Pictures представила перший офіційний трейлер фільму "Джокер: Божевілля на двох" ("Джокер: Folie a Deux"). Це довгоочікуване продовження фільму "Джокер", що здобув премію "Оскар" 2019 року та заробив понад мільярд доларів у світовому прокаті.

У сиквелі Хоакін Фенікс знову зіграв подвійну роль Артура Флека/Джокера, що принесла йому вищу нагороду Американської кіноакадемії, разом із оскароносною Леді Гагою ("Зірка народилася"). Вона виконала роль Гарлі Квін.

Стрічка обіцяє глибше зануритися у збочену психіку культового персонажа, дослідити його почуття та мотиви.

Хоакін Фенікс блискуче перевтілився в образ божевільного генія

За сюжетом, Артур Флек поміщений до лікарні Аркхема в очікуванні суду за свої злочини в ролі Джокера. Борючись зі своєю подвійною особистістю, комік-невдаха не тільки зустрічає справжнє кохання, а й знаходить музику, яка завжди була всередині нього.

У картині знялися номінанти на премію "Оскар" Брендан Глісон ("Банші Інішеріна") і Кетрін Кінер ("Пастка", "Капоте"), а також Зазі Бітц, яка повторила свою роль з першого "Джокера".

Номінант на "Оскар" за режисуру, сценарій і продюсування "Джокера" Тодд Філліпс зняв "Джокер: Folie À Deux" за сценарієм, написаним ним у співавторстві з іншим номінантом на "Оскара" Скоттом Сільвером. Продюсерами фільму виступили Філліпс, номінантка на премію "Оскар" Емма Тіллінджер Коскофф і Джозеф Гарнер.

Леді Гага не тільки зіграла одну з головних ролей, а й стала музичною консультанткою стрічки.

Виконавчими продюсерами фільму є Майкл Е. Услан, Джорджія Качандес, Сільвер, Марк Фрідберг і Джейсон Рудер.

За камерою з Філліпсом працювала його команда з "Джокера", до якої входять номінований на "Оскара" оператор-постановник Лоуренс Шер, художник-постановник Марк Фрідберг, номінований на "Оскара" редактор Джефф Грот і композиторка Хільдур Гуднадоттір, яка отримала "Оскара" за роботу над фільмом "Джокер".

Новачком у команді стала номінована на "Оскар" художниця з костюмів Аріанна Філліпс і кілька інших співробітників.

Світова прем'єра "Джокер: Folie a Deux" запланована на 4 жовтня 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Хоакін Фенікс знепритомнів на зйомках фільму "Всі страхи Бо".