Скандальная блогер Анна Алхим оскорбила украинцев

Алхим назвала своих хейтеров не способными помогать стране. В сети отреагировали на ее слова.

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Украинская блогер Анна Алхим в очередной раз сделала скандальное заявление, сказав, что она живет в стране с "долбо*бами". Основную страницу Алхим в Instagram заблокировали, поэтому она отреагировала на радость некоторых пользователей сети по этому поводу.

"Вы так все радуетесь, что блогеров блокируют, выгоняют из страны… Мне просто интересно. Половина выехали, люди, которые помогали армии. Блогеров сейчас поблокируют. Кто будет донатить? Кто будет закрывать вам сборы? Вы? Долбо*бы, которые всех ху***осят? Кто будет помогать? Мне просто интересно", — сказала Алхим.

Блогер добавила, что ее хейтеры могут только писать с дивана и ничего не делать.

"Очень быстро тогда эта война закончится, если вы всех повыгоняете. Просто дауны. Я живу в стране с долбо*бами", — отметила Алхим.

Анна Алхим Фото: скріншот

В сети отреагировали на слова Анны Алхим, напомнив, что основную часть состояния блогеры зарабатывают именно со своей аудитории.

Фото: скріншот

Чем известна Анна Алхим

Ранее Алхим неоднократно защищала свое право говорить на русском языке и потреблять российский контент.

"Мой ребенок знает украинский язык, он разговаривает на украинском языке. Это обязательно знать украинский язык, когда ты живешь в Украине. Но каждый человек имеет право разговаривать на том языке, на котором он хочет. Если я сейчас выучу английский язык и буду разговаривать на английском, это мое право. Если я хочу говорить на русском языке, я буду говорить на русском и никто мне этого не запретит", — отмечала блогер.

В частности, Алхим станцевала под российсую музыку на фоне Аллеи погибших героев в Хмельницком. Впоследствии блогер говорила, что не знала, что фото на фоне — погибшие украинские воины.

Еще раньше Алхим называла президента РФ "красавчиком", а со временем не захотела отказываться от своих слов.

"Меня заставляли и давили извиниться, я не извинилась, потому что не считаю нужным извиняться. У меня есть четкая позиция по Путину, понятно, что он г*ндон. Ну да, я восхищалась. На тот момент, когда была война в Донецке, я этого не учла. А потом меня заставили оправдываться", — говорила блогер.

Напомним, Анна Алхим рассказала о ссоре со Славой Каминской.

Также Фокус писал о скандале с вечеринкой Анны Алхим, где звучали российские песни.