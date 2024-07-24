Скандальна блогерка Анна Алхім образила українців

Алхім назвала своїх хейтерів не здатними допомагати країні. У мережі відреагували на її слова.

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Українська блогерка Анна Алхім вчергове зробила скандальну заяву, сказавши, що вона живе в країні з "довбо*обами". Основну сторінку Алхім в Instagram заблокували, тому вона відреагувала на радість деяких користувачів мережі з цього приводу.

"Ви так всі радієте, що блогерів блокують, виганяють із країни… Мені просто цікаво. Половина повиїжджали, люди, які допомагали армії. Блогерів зараз поблокують. Хто буде донатити? Хто буде закривати вам збори? Ви? Довбо*оби, які всіх ху***осять? Хто буде допомагати? Мені просто цікаво", — сказала Алхім.

Блогерка додала, що її хейтери можуть лише писати з дивану і нічого не робити.

"Дуже швидко тоді ця війна закінчиться, якщо ви всіх повиганяєте. Просто дауни. Я живу в країні з довбо*обами", — зазначила Алхім.

Анна Алхім Фото: Скріншот

У мережі відреагували на слова Анни Алхім, нагадавши, що основну частину статків блогери заробляють саме зі своєї аудиторії.

Фото: Скріншот

Чим відома Анна Алхім

Раніше Алхім неодноразово захищала своє право говорити російською мовою та споживати російський контент.

"Моя дитина знає українську мову, вона розмовляє українською мовою. Це обов’язково знати українську мову, коли ти живеш в Україні. Але кожна людина має право розмовляти тією мовою, якою вона хоче. Якщо я зараз вивчу англійську мову і буду розмовляти англійською, це моє право. Якщо я хочу говорити російською мовою, я буду говорити російською і ніхто мені цього не заборонить", — зазначала блогерка.

Зокрема, Алхім станцювала під російську музику на фоні Алеї загиблих героїв у Хмельницькому. Згодом блогерка говорила, що не знала, що фото на фоні — це загиблі українські воїни.

Ще раніше Алхім називала президента РФ "красавчиком", а з часом не захотіла відмовлятися від своїх слів.

"Мене змушували і тиснули перепросити, я не перепросила, тому що не вважаю за потрібне перепрошувати. У мене є чітка позиція щодо Путіна, зрозуміло, що він г*ндон. Ну так, я захоплювалася. На той момент, коли була війна в Донецьку, я цього не врахувала. А потім мене змусили виправдовуватися", — говорила блогерка.

Нагадаємо, Анна Алхім розповіла про сварку зі Славою Камінською.

Також Фокус писав про скандал з вечіркою Анни Алхім, де лунали російські пісні.