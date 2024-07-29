"Первый раз в жизни": Ким Кардашьян взяла уроки вейкбординга у чемпиона мира (фото, видео)

Многие привыкли видеть Ким Кардашьян на светских вечеринках или в рекламных роликах. Основательница SKIMS впервые каталась на доске под присмотром именитого инструктора.

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Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян решила освоить новые спортивные навыки и 27 июля взяла уроки вейкбординга у привлекательного инструктора, чемпиона мира по скимбордингу и вейксерфингу Остина Кина, сообщает Daily Mail.

43-летняя основательница SKIMS в сине-черном спасательном жилете и облегающих спортивных шортах впервые каталась на доске. Знаменитость под присмотром Остина Кина, которого она шутливо назвала "Тарзаном морей", быстро освоила урок и вышла на "новый уровень". Остин, среди подписчиков которого есть актриса Кэти Мэлони, рок-музыкант Томми Ли и певец Майкл Франти, поделился видеозаписью урока Ким. "Так весело заниматься вейксерфингом с @kimkardashian. Заставил ее бросить канат и заняться серфингом в первый раз в жизни! Очень впечатлен тем, как быстро она схватывала это и вывела на новый уровень, катаясь со мной в паре!", — написал он.

Поклонники Ким ринулись комментировать пост Остина: "Ким! Добро пожаловать в женский серф-клуб!!!! Ты так хорошо постаралась!", "Я думал, что не доживу до того дня, когда кто-то из Кардашьян займется спортом", "Самая лучшая вещь, которую она когда-либо делала", "Удивительно! Теперь мы знаем двух замечательных Ким", "Это эпично, у нее лучший учитель на планете".

Напомним, 19 июля Ким Кардашьян рассказала о редком заболевании своего сына. У ее ребенка наследственное аутоиммунное заболевание. Модель также страдает заболеванием кожи, но вылечить его не может.