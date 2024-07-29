"Перший раз у житті": Кім Кардаш'ян взяла уроки вейкбордингу в чемпіона світу (фото, відео)

Багато хто звик бачити Кім Кардаш'ян на світських вечірках або в рекламних роликах. Засновниця SKIMS вперше каталася на дошці під наглядом іменитого інструктора.

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Американська зірка реаліті-шоу і модель Кім Кардаш'ян вирішила освоїти нові спортивні навички і 27 липня взяла уроки вейкбордингу в привабливого інструктора, чемпіона світу зі скімбордингу та вейксерфінгу Остіна Кіна, повідомляє Daily Mail.

43-річна засновниця SKIMS у синьо-чорному рятувальному жилеті та обтислих спортивних шортах уперше каталася на дошці. Знаменитість під наглядом Остіна Кіна, якого вона жартівливо назвала "Тарзаном морів", швидко освоїла урок і вийшла на "новий рівень". Остін, серед підписників якого є акторка Кеті Мелоні, рок-музикант Томмі Лі та співак Майкл Франті, поділився відеозаписом уроку Кім. "Так весело займатися вейксерфінгом з @kimkardashian. Змусив її кинути канат і зайнятися серфінгом вперше в житті! Дуже вражений тим, як швидко вона схоплювала це і вивела на новий рівень, катаючись зі мною в парі!", — написав він.

Шанувальники Кім кинулися коментувати пост Остіна: "Кім! Ласкаво просимо в жіночий серф-клуб!!!! Ти так добре постаралася!", "Я думав, що не доживу до того дня, коли хтось із Кардаш'ян займеться спортом", "Найкраща річ, яку вона коли-небудь робила", "Дивно! Тепер ми знаємо двох чудових Кім", "Це епічно, у неї найкращий учитель на планеті".

Нагадаємо, 19 липня Кім Кардаш'ян розповіла про рідкісне захворювання свого сина. У її дитини спадкове аутоімунне захворювання. Модель також страждає на захворювання шкіри, але вилікувати його не може.