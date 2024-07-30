Дочь Елены Мозговой совершила каминг-аут (видео)

Зоя Мозговая поблагодарила свою избранницу. Сейчас они отдыхают в Швейцарии.

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Дочь Елены Мозговой Зоя рассказала миру о своих отношениях с девушкой, показав видео с отдыха в Швейцарии. Ролик она опубликовала в Instagram.

"Я чувствую внутреннее открытое пространство, чтобы разделить большую радость жизни и сделать каминг-аут", — отметила внучка Николая Мозгового.

На видео девушки позировали на фоне гор и целовались.

"Мое сердце наполнено любовью, спасибо тебе за этот год и ощущение дома внутри", — обратилась к избраннице Зоя Мозговая.

В частности, она поблагодарила за прекрасную жизнь, их семью, помощь и поддержку в важнейшем путешествии жизни во внутренний мир.

"Двигайтесь к своим страхам, только там, глубоко внутри, кроется истина и спокойствие. И, конечно, счастливого прайда всем! Занимайтесь любовью, а не войной!" — добавила дочь Елены Мозговой.

Зоя Мозговая со своей девушкой

Впрочем, последние слова вызвали обсуждение в комментариях.

"На ориентацию мне безразлично. Но зацепила фраза "занимайтесь любовью, а не войной". Серьезно? Так будто у нас есть выбор: заняться любовью, или войной. Если наши воины будут заниматься только любовью, нас просто уничтожат и наше государство перестанет существовать!" — пишут пользователи сети.

Отметим, что Зоя — дочь Елены Мозговой от отношений перед ее гражданским браком с Александром Пономаревым. Впрочем, именно он растил наследницу экс-возлюбленной, считает ее своей дочерью, а она его — своим папой.

"Лучший подарок в мире, увидеть папу и спеть Гимн Украины с тысячами украинцев вместе в унисон! Слава Украине", — писала Зоя в 2022 году.

Напомним, Александр Пономарев поздравил дочь от Елены Мозговой с днем рождения.

Ранее Фокус писал о таланте 9-летней дочери Елены Мозговой.