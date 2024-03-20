Александр Пономарев показал редкое фото взрослой дочери от Елены Мозговой (фото)

Александр Пономарев показал редкое фото с дочкой, которая сегодня празднует свой День рождения.

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Певец Александр Пономарев поздравил свою младшую дочь Евгению от продюсера Елены Мозговой с Днем рождения и показал их совместное фото. Сообщение-поздравление он опубликовал сегодня, 20 марта, у себя на странице в Instagram.

"Сегодня День рождения моей Дони — Евгении ! Многая и Благая Лета тебе ! Люблю тебя", — написал артист.

Известно, что сегодня младшей дочери Пономарева исполняется 26 лет.

Конечно к поздравлениям присоединились и подписчики певца. В частности, его друг Дзидзьо написал: "Пусть сбываются желания!!!". Однако и поклонники не обошли этот день стороной: "Поздравляем с днем рождения, пусть сбываются все ваши мечты, "Искренние поздравления! Здоровья, мирного неба и Божьей опеки!", "С Днем Рождения Доченьки! Дочь — это Счастье!", "Искренние поздравления и наилучшие пожелания имениннице!", "С днем рождения вашей Евгении! Исполнения желаний, мечтаний и счастливых долгих лет жизни под мирным небом Украины! Вы счастливый человек Александр у вас красавица дочка, сынок и талант", "Поздравляю с Днем Рождения!!! Желаю мирного неба, здоровья, удачи, везения, благополучия!!! Желания и мечты сбываются!!!".

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Бывшая жена Пономарева Елена Мозговая также поздравила свою дочь у себя на странице в Фейсбук.

"Солнышко мое, мой прекрасный цветочек! Красавица и умница! С Днем рождения! Люблю сильно при сильно! Будь счастлива каждую минуту своей жизни! Ты выросла красивой и внешне и что очень важно внутренне ! Спасибо тебе, что ты моя Доця", — написала Мозговая.

Стоит отметить, что Александр Пономарев имеет троих детей — Зою, дочь первой жены певца, продюсера Елены Мозговой, которую Пономарев удочерил, родную дочь Евгению рожденную в браке с Мозговой и сына Александра, который родился в браке с Викторией Мартынюк.

Напомним, ранее мы писали, Александр Пономарев показал, как выглядит его единственный 17-летний сын. Кроме этого, Фокус писал, что Дмитрий Ступка во второй раз женится, а 64-летний Сергей Тигипко восьмой раз станет отцом.