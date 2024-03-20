Олександр Пономарьов показав рідкісне фото дорослої доньки від Олени Мозгової (фото)

Олександр Пономарьов показав рідкісне фото з донькою, яка сьогодні святкує свій День народження.

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Співак Олександр Пономарьов привітав свою молодшу доньку Євгенію від продюсерки Олени Мозгової з Днем народження та показав їх спільне фото. Допис-привітання він опублікував сьогодні, 20 березня, у себе на сторінці в Instagram.

"Сьогодні День народження моєї Доні — Євгенії ! Многая і Благая Літа тобі ! Люблю тебе", — написав артист.

Відомо, що сьогодні молодшій доньці Пономарьова виповнюється 26 років.

Звісно до привітань приєдналися і підписники співака. Зокрема, його друг Дзідзьо написав: "Хай збуваються бажання!!!". Однак і шанувальники не оминули цього дня: "Вітаємо з днем народженням, нехай збуваються всі ваші мрії, "Щирі вітання!Здоровʼя, мирного неба і Божої опіки!", "З Днем Народження Донечки! Доня — це Щастя!", "Щирі вітання та найкращі побажання іменинниці!", "З днем народження вашої Євгенії! Здійснення бажань, мрій і щасливих довгих років життя під мирним небом України! Ви щаслива людина Олександр у вас красуня донька, синок і талант", "Вітаю з Днем Народження!! Бажаю мирного неба, здоров'я, удачі, везіння, благополуччя!! Бажання і мрії здійснюються!!".

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Колишня дружина Пономарьова Олена Мозгова також привітала свою доньку у себе на сторінці в Фейсбук.

"Сонечко моє, моя прекрасна квіточка! Красуня і розумниця! З Днем народження! Люблю сильно при сильно! Будь щаслива кожної хвилини свого життя! Ти виросла красивою і зовні і що дуже важливо внутрішньо ! Дякую тобі, що ти моя Доця", — написала Мозгова.

Варто відзначити, що Олександр Пономарьов має трьох дітей — Зою, доньку першої дружини співака, продюсерки Олени Мозгової, яку Пономарьов удочерив, рідно доньку Євгенію народжену у шлюбі з Мозговою та сина Олександра, який народився у шлюбі з Вікторією Мартинюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, Олександр Пономарьов показав, як виглядає його єдиний 17-річний син. Крім цього, Фокус писав, що Дмитро Ступка вдруге одружується, а 64-річний Сергій Тігіпко восьмий раз стане батьком.