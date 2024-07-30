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Стиль жизни

В Японии пройдет масштабная игра в прятки на необитаемом острове: для чего это нужно

игра в прятки, япония
Фото: PR Times | Тем, кто лучше спрячется, и тем, кто найдет больше всего игроков, вручат призы

Игра продлится два часа, однако для участников за дополнительную плату предусмотрены развлечения на два дня.

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Япония, которая занимает всего лишь девятое место в международных соревнованиях по пряткам ("какуренбо"), значительно отставая от Италии (І место) и Франции (ІІ место), решила исправить положение. Ассоциация пряток Японии, проводящая мероприятия для лучших игроков страны, чтобы отточить их навыки пряток и поиска, а также выявить неиспользованный потенциал, объявила о новом наборе, говорится на сайте Japan Kakurenbo Association.

3 и 4 ноября на необитаемом острове Цумага у побережья более крупного острова Ики в префектуре Нагасаки состоится очередная массова игра в прятки. Сейчас Ассоциация ищет 100 участников, 90 из которых будут прятаться, а остальным 10 ("оно") предстоит их отыскать.

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Необитаемый остров Цумага
Фото: PR Times

К участию приглашаются студенты и более старшие кандидаты. Главное условие – наличие детского энтузиазма к игре и умение оценить природную красоту необитаемого острова, чтобы разбить лагерь на ночь после игры.

Согласно правилам этой двухчасовой основной игры, кто-то, кого "оно" обнаружит прячущегося, также становится "оно". По истечении времени вручат призы тем, кто прятался дольше всех, а также "оно", которые нашли больше всего людей.

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Фото: PR Times

В течение двух дней также будут другие мини-игры, чтобы поддерживать интерес участников.

Ожидается, что в соревнованиях также примут участие члены национальной сборной Японии по пряткам и Силы самообороны Японии.

Заявки начнут принимать с 25 августа, а плата за участие в игре составит 24 800 иен ($161), которые пойдут на еду и аренду острова. Также есть план на две ночи за 45 800 иен, по которому участники смогут провести дополнительную ночь в близлежащем рекане (гостиница в традиционном японском стиле) и насладиться небольшим осмотром достопримечательностей и отдыхом перед тем, как отправиться на остров.

Японская ассоциация пряток также ищет 30 волонтеров для помощи в проведении игры. Ранее Фокус писал, что принц Уильям сыграл в теннис и в прятки с украинскими детьми.

Ранее Фокус писал, что принц Уильям сыграл в теннис и в прятки с украинскими детьми.