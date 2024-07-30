В Японії відбудеться масштабна гра в хованки на безлюдному острові: для чого це потрібно

Гра триватиме дві години, проте для учасників за додаткову плату передбачено розваги на два дні.

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Японія, яка посідає лише дев'яте місце в міжнародних змаганнях із хованок ("какуренбо"), значно відстаючи від Італії (І місце) і Франції (ІІ місце), вирішила виправити становище. Асоціація хованок Японії, яка проводить заходи для найкращих гравців країни, щоб відточити їхні навички хованок і пошуку, а також виявити невикористаний потенціал, оголосила про новий набір, йдеться на сайті Japan Kakurenbo Association.

3 і 4 листопада на безлюдному острові Цумага біля узбережжя більшого острова Ікі в префектурі Нагасакі відбудеться чергова масова гра в хованки. Зараз Асоціація шукає 100 учасників, 90 з яких ховатимуться, а решті 10 ("воно") належить їх відшукати.

Безлюдний острів Цумага Фото: PR Times

До участі запрошуються студенти та старші кандидати. Головна умова — наявність дитячого ентузіазму до гри та вміння оцінити природну красу безлюдного острова, щоб розбити табір на ніч після гри.

Згідно з правилами цієї двогодинної основної гри, хтось, кого "воно" виявить, хто ховається, також стає "воно". Після закінчення часу вручать призи тим, хто ховався найдовше, а також "воно", які знайшли найбільше людей.

Фото: PR Times

Протягом двох днів також будуть інші міні-ігри, щоб підтримувати інтерес учасників.

Очікується, що в змаганнях також візьмуть участь члени національної збірної Японії з хованок і Сили самооборони Японії.

Заявки почнуть приймати з 25 серпня, а плата за участь у грі становитиме 24 800 єн ($161), які підуть на їжу та оренду острова. Також є план на дві ночі за 45 800 єн, за яким учасники зможуть провести додаткову ніч у прилеглому рекані (готель у традиційному японському стилі) і насолодитися невеликим оглядом пам'яток і відпочинком перед тим, як вирушити на острів.

Японська асоціація хованок також шукає 30 волонтерів для допомоги в проведенні гри. Раніше Фокус писав, що принц Вільям зіграв у теніс і в хованки з українськими дітьми.

Раніше Фокус писав, що принц Вільям зіграв у теніс і в хованки з українськими дітьми.