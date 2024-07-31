Екатерина Кухар показала редкие кадры с сыном Тимуром (видео)

Артистка балета воспитывает дочь от Александра Стоянова и сына Тимура от предыдущего союза. Юноша занимается моделингом.

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42-летняя украинская балерина Екатерина Кухар показала редкие кадры с 15-летним сыном Тимуром. Видео мама двоих детей опубликовала в Instagram.

Прима Национального театра оперы и балета позировала с подростком в стильной съемке. Они предстали в рамках рекламной кампании одежды. По словам Екатерины Кухар, артисту балета важно подбирать красивую одежду, этот процесс можно назвать интеллектуальным трудом, ведь большую часть времени они работают над совершенствованием своего тела.

"Эта съемка была для меня настоящим приключением, где я имела шанс увидеть свое продолжение, Тимура, с другого ракурса. Это наша первая попытка с сыном попробовать единый family style. P.S. Давайте будем честными. Одеть подростка — это задача со звездочкой..." — призналась балерина.

Екатерина Кухар с сыном

Артистка балета и премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов женаты около 6 лет. До этого пара встречалась 10 лет. Звездные супруги воспитывают общую дочь Анастасию. Кроме того, у балерины подрастает наследник Тимур от предыдущего союза.

Осенью 2023 года пара спровоцировала слухи о разводе, на которые отреагировал друг балерины Юрий Ткач.

"Это все слухи. Не знаю", — сказал комик, не подтвердив и не опровергнув домыслы в сети.

Напомним, Александр Стоянов сообщил, что уходит со сцены.

Также Фокус писал о появлении Екатерины Кухар на Каннском кинофестивале 2023 в платье украинского бренда.