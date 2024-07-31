Катерина Кухар показала рідкісні кадри із сином Тимуром (відео)

Артистка балету виховує доньку від Олександра Стоянова та сина Тимура від попереднього союзу. Юнак займається моделінгом.

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42-річна українська балерина Катерина Кухар показала рідкісні кадри з 15-річним сином Тимуром. Відео мама двох дітей опублікувала в Instagram.

Прима Національного театру опери та балету позувала з підлітком у стильній зйомці. Вони постали в рамках рекламної кампанії одягу. За словами Катерини Кухар, артисту балету важливо підбирати красивий одяг, цей процес можна назвати інтелектуальною працею, адже більшість часу вони працюють над вдосконаленням свого тіла.

"Ця зйомка була для мене справжньою пригодою, де я мала шанс побачити своє продовження, Тимура, з іншого ракурсу. Це наша перша спроба з сином спробувати єдиний family style. P.S. Давайте чесно. Вдягти підлітка – це завдання із зірочкою…" — зізналася балерина.

Катерина Кухар із сином

Артистка балету і прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов одружені близько 6 років. До цього пара зустрічалася 10 років. Зіркове подружжя виховує спільну доньку Анастасію. Крім того, у балерини підростає спадкоємець Тимур від попереднього союзу.

Восени 2023 року пара спровокувала чутки про розлучення, на які відреагував друг балерини Юрій Ткач.

"Це все чутки. Не знаю", — сказав комік, не підтвердивши та не спростувавши домисли в мережі.

Нагадаємо, Олександр Стоянов повідомив, що йде зі сцени.

Також Фокус писав про появу Катерини Кухар на Каннському кінофестивалі 2023 у сукні українського бренду.