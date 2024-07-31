Золотое яблоко: 5 причин каждый день есть помидоры летом

Независимо от цвета — красные, желтые, оранжевые или розовые — помидоры сейчас повсюду. В сезон мы употребляем их с различных блюдах, от салатов и пиццы до пасты и бутербродов. Но насколько полезны эти яркие сочные овощи для здоровья, и можно ли их есть каждый день.

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Летом сложно найти человека, который намеренно откажется от помидоров. И это прекрасно так как отличная новость заключается в том, что помидоры не только вкусные, они также наполнены необходимыми питательными веществами и антиоксидантами. Один помидор среднего размера содержит всего 22 калории, но богат витамином С, калием, фолиевой кислотой, витамином К, бета-каротином и другими питательными веществами. О том, как ежедневное употребление этого вкусного фрукта (да, это фрукт!) может повлиять на ваше здоровье, пишет Parade.

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Увеличить потребление антиоксидантов

Фото: Freepik

Ежедневное употребление томатов может значительно повысить уровень антиоксидантов, особенно мощного антиоксиданта ликопина. Ликопин — это каротиноид, который придает томатам красный цвет. Он также содержится в других фруктах и ​​овощах, таких как арбуз, абрикосы и папайя. Ликопин известен своей способностью нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме, потенциально снижая риск некоторых хронических заболеваний. Регулярное употребление томатов может привести к повышению уровня ликопина в крови, что обеспечивает повышенную защиту от окислительного стресса и некоторых заболеваний.

В продуктах на основе томатов содержится самое высокое количество ликопина. Например, ½ стакана томатного пюре содержит более 27 000 микрограммов ликопина, а стакан консервированного томатного сока — около 22 000 микрограммов.

Снизить риск инсульта

Многочисленные исследования показали, что регулярное употребление томатов может помочь снизить риск инсульта, отчасти из-за высокого содержания в них ликопина. Исследование показало, что люди с самым высоким содержанием ликопина в крови на 55% менее склонны к инсульту, чем люди с самым низким содержанием ликопина в крови. Из 258 участников исследования с самым низким уровнем ликопина 25 перенесли инсульт.

Среди тех, у кого был самый высокий уровень ликопина, у 11 из 259 случился инсульт. Когда исследователи рассмотрели инсульты, вызванные тромбами, результаты оказались еще более впечатляющими. У тех, у кого был самый высокий уровень ликопина, вероятность инсульта была на 59 процентов ниже, чем у тех, у кого был самый низкий уровень.

Более того, ежедневная привычка есть помидоры может быть полезна для здоровья сердца в целом. Высокое содержание калия в помидорах помогает регулировать артериальное давление, а клетчатка способствует снижению уровня холестерина.

Улучшить и защитить кожу

Фото: Freepik

Ежедневное употребление помидоров может помочь улучшить качество кожи. Это потому, что сочетание витамина С, ликопина и других антиоксидантов, содержащихся в помидорах, помогает защитить кожу от солнечных лучей и даже предотвратить некоторые признаки старения, например, тонкие линии и дряблость кожи. Витамин С необходим для выработки коллагена, который сохраняет вашу кожу упругой и молодой.

И хотя помидоры не должны заменять ваш ежедневный солнцезащитный крем, их регулярное употребление может обеспечить дополнительный слой защиты от ультрафиолета. Исследования показали, что ликопин и каротиноиды в помидорах помогают блокировать повреждение кожи от ультрафиолета и снижают частоту солнечных ожогов.

Снизить риск возникновения некоторых видов рака

Еще одна причина наслаждаться томатами каждый день заключается в том, что ликопин и другие антиоксиданты, содержащиеся в них, связаны со снижением заболеваемости некоторыми вилами рака, в частности, раком пищеварительной системы (ротовой полости, пищевода, желудка, толстой и прямой кишки).

Исследования показывают, что противовоспалительное действие ликопина и другие механизмы клеточного ингибирования могут ограничивать рост раковых клеток и метастаз.

Сохранить остроту зрения

Фото: Freepik

Если вы хотите сохранить здоровье глаз, обязательно ешьте помидоры в сезон. Помидоры — богатый источник бета-каротина, который необходим для поддержания хорошего зрения. Кроме того, они содержат лютеин и зеаксантин, два важных антиоксиданта, помогающих предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна. Возрастная дегенерация желтого пятна — это хроническое заболевание, при котором повреждается часть сетчатки, называемая макулой. Исследования показывают, что регулярное употребление помидоров может способствовать долгосрочному здоровью глаз и потенциально снизить риск возникновения определенных заболеваний глаз.

Важно придерживаться сбалансированной диеты, богатой разнообразными фруктами, овощами, цельными зернами, постными белками и полезными жирами. Но не забудьте включить в нее помидоры — они вкусные, универсальные, доступные, особенно в это время года, и полны пользы для здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту