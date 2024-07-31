Звезда "бондианы" Дэниел Крейг изменился до неузнаваемости в новой рекламе (фото, видео)

Loewe официально ввела популярного британского актера в мир моды. Из почтенного любителя строгих костюмов и дорогих часов Крейг превратился в брутального неопрятного антимодника.

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56-летний британский актер и продюсер Дэниел Крейг, сделав очень успешную карьеру в кино, теперь покоряет новую сферу. В его портфолио уже немало съемок в рекламе и кампаниях модных домов. Теперь к ним добавилась рекламная кампания новой осенне-зимней коллекции испанского Loewe. Фото и видео со знаменитостью уже появилось в Instagram-аккаунте бренда.

Перед камерами Крейг предстал в образе антимодника. Кампания, поддержанная LVMH, доказывает традиционно "немодную" моду. Она продемонстрировала актера, одетого в "дедушкин" трикотаж, яркую палитру и основные вещи Ист-Энда: от кожаных курток с открытым воротником до ярких трикотажных изделий.

Снятый выдающимся фотографом 90-хых годов Дэвидом Симсом, Крейг предстает в совершенно новом свете. Поклонники звезды не могут не отметить его удивительное преображение: от фирменных строго облегающих смокингов, часов Omega и красавчика на экране без рубашки до грубой эстетики в образе небритого и нестриженного мужлана с приплюснутой боковой челкой.

Сотрудничество с неизменно популярным люксовым брендом, занявшим третье место в отчете Lyst's Index за первый квартал, ознаменовало официальный вход Дэниела в мир моды.

Отношения актера с модой не всегда складывались гладко. В его гардеробе были ккомбинации из двойного денима, облегающие кардиганы, консервативные цвета и необычный укороченный спортивный костюм. Однако после того, как в 2006 году он сыграл суперагента 007 в фильме "Казино Рояль", все изменилось. Пресс-мероприятия потребовали создания ряда образов, готовых для красной дорожки, включая модные тогда большие коричневые костюмы в тонкую полоску, джинсы с низкой посадкой и солнцезащитные очки. Эта роль, на которую Дэниел потратил 15 лет своей жизни, сузила его стиль. Костюм за костюмом начал насыщать его гардероб, оставляя мало возможностей для экспериментов.

Только после того, как он ушел в отставку с роли Джеймса Бонда, актер вырвался из своих шпионских оков. Более поздние появления в фильмах "Достать ножи" и "Достать ножи: Стеклянная луковица" стали катализатором возрождения моды Дэниела. Изображая восхитительно крутых персонажей, техасский следователь Бенуа Блан расширил свой горизонт костюмов. Льняные рубашки лососево-розового цвета, бутылочно-зеленые костюмы и поло в морском стиле сделали его своего рода музой стиля.

Все сомнения относительно потенциальной карьеры Дэниела в моде рассеялись в 2023 году, когда он снялся в сексуальной рекламе водки Belvedere. Одетый в маслянисто-мягкую черную кожаную куртку и черную майку с кодом Central Saint Martins, актер пробился в воображение публики под руководством оскароносного Тайки Вайтити.

Дэниел Крейг в рекламе алкоголя

Ранее Фокус писал, что Дэниел Крейг в новом образе вызвал бурную реакцию у поклонников.