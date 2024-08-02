2 августа 2024 года: Степанов день — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижать животных и ругаться. Утренняя погода указывает, какой она будет следующие шесть недель.

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Что случилось 2 августа?

Сегодня православная церковь почитает перенесение мощей святого Стефана. Он был подвергнут пыткам и оставлен на растерзание зверям за свою веру. После гибели святого иудей Гамалиил, который верил в Бога, послал своих слуг, чтобы те нашли и похоронили тело Стефана недалеко от Иерусалима. В 415 году его останки перенесли в Иерусалим, а позже – в Константинополь. У мощей Стефана происходило немало чудес.

Что нельзя делать 2 августа:

обижать животных;

ругаться;

ходить в гости после заката.

Народные приметы и поверья:

утренняя погода указывает, какой она будет следующие шесть недель;

дождь —к хорошему урожаю;

пауки начали плести паутину — будет дождь;

кошки скребут когтями стены — к непогоде.

День ангела празднуют:

Василий, Степан.

Родились 2 августа:

1975 год — Наталия Могилевская, украинская певица, актриса и телеведущая, продюсер.

Также в этот день:

1791 год — в Вене проводят первые успешные испытания парашюта: с воздушного шара сбрасывает домашних животных;

1865 год — в издательстве Макмиллана выходит первое издание книги Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране Чудес";

1918 год — гетман Украины Павел Скоропадский утверждает закон о создании фонда Национальной библиотеки Украинского государства;

1939 год — Альберт Эйнштейн присылает президенту США Франклину Рузвельту письмо, в котором информирует о работе нацистских физиков по созданию атомного оружия и призывает начать в США опытную программу.

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