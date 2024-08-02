Сделали исключение: что Дженнифер Энистон подарила Брэду Питту на 40-летие

Звездная пара была жената в начале 2000-х. После этого голливудский актер начал отношения с Анджелиной Джоли.

Related video

Стало известно, что Дженнифер Энистон подарила Брэду Питту на 40-летие. Об этом рассказал шеф-повар Джейми Оливер слушателям "Fitzy & Wippa with Kate Ritchie", пишет Page Six.

Спустя двадцать лет после празднования актера в декабре 2003 года знаменитый шеф-повар раскрыл продуманный подарок Энистон для ее тогдашнего мужа.

"На самом деле я был подарком Брэду Питту на 40-й день рождения от Джен", — пошутил Оливер.

Кулинар вспомнил, как Энистон позвонила ему и спросила: "Не приготовишь ли ты для Брэда? Он хорошо увлекся "Голым шеф-поваром" и всем этим бизнесом, например, он смотрит это по телевизору и так далее".

Оливер ответил: "Абсолютно. И я сделаю это из любви, потому что я люблю вас, друзья".

Брэд Питт и Дженнифер Энистон Фото: Скриншот

Звезда сериала "Друзья" позвонила ресторатору, и он трижды клал трубку, потому что не верил, что это сама Дженнифер Энистон.

Оливер подчеркнул, что не "готовит специально для знаменитостей", но сделал исключение для "красивой" пары.

Питт и Энистон состояли в браке с 2000 по 2005 годы. Ходили слухи, что актер бросил экс-возлюбленную ради Анджелины Джоли, с которой познакомился на съемках картины "Мистер и миссис Смит".

Напомним, Дженнифер Энистон облили нефтью.

Также Фокус писал о планах Брэда Питта жениться в третий раз.