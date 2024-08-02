Зробили виняток: що Дженніфер Еністон подарувала Бреду Пітту на 40-річчя
Зіркова пара була одружена на початку 2000-х. Після цього голлівудський актор почав стосунки з Анджеліною Джолі.
Стало відомо, що Дженніфер Еністон подарувала Бреду Пітту на 40-річчя. Про це розповів шеф-кухар Джеймі Олівер слухачам "Fitzy & Wippa with Kate Ritchie", пише Page Six.
Через двадцять років після святкування актора в грудні 2003 року знаменитий шеф-кухар розкрив продуманий подарунок Еністон для її тодішнього чоловіка.
"Насправді я був подарунком Бреду Пітту на 40-й день народження від Джен", — пожартував Олівер.
Кулінар згадав, як Еністон зателефонувала йому і запитала: "Чи не приготуєш ти для Бреда? Він добре захопився "Голим шеф-кухарем" і всім цим бізнесом, наприклад, він дивиться це по телевізору і так далі".
Олівер відповів: "Абсолютно. І я зроблю це з любові, тому що я люблю вас, друзі".
Зірка серіалу "Друзі" подзвонила ресторатору, і він тричі клав трубку, тому що не вірив, що це Дженніфер Еністон.
Олівер наголосив, що не "готує спеціально для знаменитостей", але зробив виняток для "красивої" пари.
Пітт та Еністон перебували у шлюбі з 2000 по 2005 роки. Ходили чутки, що актор кинув екскохану заради Анджеліни Джолі, з якою познайомився на зйомках картини "Містер і місіс Сміт".
Нагадаємо, Дженніфер Еністон облили нафтою.
Також Фокус писав про плани Бреда Пітта одружитися втретє.