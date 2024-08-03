3 августа 2024 года: святого Антония — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отказывать в помощи и подметать во дворе.
Что случилось 3 августа?
Сегодня православная церковь почитает память святого Антония. Антоний Римлянин родился в Риме в 1067 году в христианской семье. Он рано стал сиротой, раздал все свое наследство беднякам и принял монашеский постриг. Прожил двадцать лет в одном из пустынных скитов. Братия разошлась из-за гонения латинян на православных, поэтому Антонию пришлось скитаться по миру. Затем он нашел на безлюдном берегу камень, на котором прожил целый год в молитвах и постах.
Что нельзя делать 3 августа:
- отказывать в помощи;
- подметать во дворе;
- убирать в доме.
Народные приметы и поверья:
- какая погода сегодня, такой будет и в начале октября;
- ветер дует с юга – зимой будет много снега;
- сильный ветер – зима тоже будет холодной;
- домашняя птица линяет – скоро похолодает.
День ангела празднуют:
Антон, Иван, Исаакий, Кузьма, Соломия.
Родились 3 августа:
1992 год – Александра Зарицкая, украинская певица, солистка группы "KAZKA".
Также в этот день:
1922 год — в Нью-Йорке на радио впервые в мире применили звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева был сымитирован стук двери;
1949 год — вступил в силу Устав Совета Европы;
1992 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Падуе установил мировой рекорд — 6 м 12 см.
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