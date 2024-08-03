Будущий король Иордании Хусейн впервые стал отцом (видео)

Девочку назвали Иман бинт Аль-Хусейн. Впрочем, она не станет королевой из-за традиций страны.

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Принц Иордании Хусейн и принцесса Раджва впервые стали родителями. Об этом сообщил Королевский Хашимитский двор.

Утром 3 августа 2024 года будущая королева родила дочь, которую назвали Иман бинт Аль-Хусейн. На видео, опубликованном в соцсети, новоиспеченный отец трогательно держит на руках первенца. Интересно, что одну из сестер Хусейна зовут Иман.

Наследница кронпринца и Раджвы получит титул Ее королевского Высочества и титул принцессы, однако королевой она не станет. По законам Иордании, линия престолонаследия переходит к представителям мужского пола, поэтому сейчас после молодого отца в очереди на трон идет его младший брат, принц Хашим.

Принц Хусейн с дочерью

Королева Рания, новоиспеченная бабушка, уже поздравила сына и невестку с пополнением.

"Слава Богу за Его величайшие дары... Ты просветил нашу жизнь с нашей драгоценной внучкой Иман. Поздравляем Хусейна и Раджву, и пусть Бог наполнит вашу жизнь благословением и удовольствием", — написала супруга короля Абдаллы II.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва поженилась на роскошной церемонии в июне 2023 года во дворце Захран в Аммане, построенном в 1950-х годах. Свидетелями исторического события были около 140 гостей, в том числе король Дании Фредерик и королева Мэри, Кейт Миддлтон и принц Уильям и другие почетные гости. Весной 2024 года стало известно о первой беременности будущей королевы Иордании.

Принцесса Раджва и принц Хусейн в день свадьбы Фото: Instagram Royal Hashemite Court

Напомним, королевская семья Иордании в полном составе посетила юбилей короля Абдаллы II на престоле.

Также Фокус писал о новых потретах беременной принцессы Раджвы.