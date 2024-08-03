Майбутній король Йорданії Хусейн уперше став батьком (відео)

Дівчинку назвали Іман бінт Аль-Хусейн. Втім, вона не стане королевою через традиції країни.

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Принц Йорданії Хусейн та принцеса Раджва вперше стали батьками. Про це повідомив Королівський Хашимітський двір.

Зранку 3 серпня 2024 майбутня королева народила доньку, яку назвали Іман бінт Аль-Хусейн. На відео, опублікованому в соцмережі, новоспечений батько зворушливо тримає на руках первістка. Цікаво, що одну із сестер Хусейна звуть Іман.

Спадкоємиця кронпринца та його дружини отримає титул Її королівської Високості та титул принцеси, проте королевою вона не стане. За законами Йорданії, лінія престолонаслідування переходить до представників чоловічої статі, тому наразі після молодого батька в черзі на трон йде його менший брат, принц Хашим.

Принц Хусейн з донькою

Королева Ранія, новоспечена бабуся, вже привітала сина та невістку з поповненням.

"Слава Богу за Його найбільші дари… Ти просвітив наше життя з нашою дорогоцінною онукою Іман. Вітаємо Хусейна і Раджву, і нехай Бог наповнить ваше життя благословенням і задоволенням", — написала дружина короля Абдалли ІІ.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва одружилася на розкішній церемонії у червні 2023 року в палаці Захран в Аммані, побудованому у 1950-х роках. Свідками історичної події були близько 140 гостей, зокрема король Данії Фредерік і королева Мері, Кейт Міддлтон та принц Вільям та інші почесні гості. Навесні 2024 стало відомо про першу вагітність майбутньої королеви Йорданії.

Принцеса Раджва та принц Хусейн у день весілля Фото: Instagram Royal Hashemite Court

Нагадаємо, королівська родина Йорданії в повному складі відвідала ювілей короля Абдалли ІІ на престолі.

Також Фокус писав про нові потрети вагітної принцеси Раджви.