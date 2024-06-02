Вагітна принцеса Йорданії Раджва представила офіційні портрети (фото)

Майбутня королева очікує на народження первістка. Дитина зʼявиться на світ уже влітку 2024 року.

Принцеса Йорданії Раджва представила офіційні портрети під час першої вагітності. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Дружина сина короля Абдалли ІІ та королеви Ранії, кронпринца Хусейна, позувала в яскравій червоній сукні alice + olivia. Волосся вагітна монарша персона уклала легкими хвилями та залишила розпущеним, зібравши передні пасма. Зокрема, Раджва додала до образу золоті браслети RAINBOWK та масивні сережки.

Принцеса Раджва

На свіжих фото кохана майбутнього короля Йорданії гордо демонструвала свій помітно округлений живіт.

Принцеса Раджва

Як повідомлялося, уже влітку 2024 року Хусейн та Раджва вперше стануть батьками. Пара одружилася за рік до цього. На церемонії були присутні поважні гості з багатьох країн світу, зокрема принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям, перша леді США Джилл Байден з онукою.

У заяві Королівського хашимітського суду йшлося: "Королівський хашимітський суд із задоволенням повідомляє, що їхні королівські високості кронпринц Аль-Хусейн бін Абдалла II і принцеса Раджва аль-Хусейн очікують на народження своєї першої дитини цього літа".

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн Фото: Royal Hashemite Court

Раджва родом із Саудівської Аравії. Кілька місяців тому помер її батько — бізнесмен Халід ібн Мусаїд Аль-Саїф.

Нагадаємо, король Абдалла ІІ присвятив лист дружині Ранії.

Також Фокус писав про вихід у світ вагітної принцеси Раджви.