Беременная принцесса Иордании Раджва представила официальные портреты (фото)

Будущая королева ожидает рождения первенца. Ребенок появится на свет уже летом 2024 года.

Принцесса Иордании Раджва представила официальные портреты во время первой беременности. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Жена сына короля Абдаллы II и королевы Рании, кронпринца Хусейна, позировала в ярком красном платье alice + olivia. Волосы беременная монаршая персона уложила легкими волнами и оставила распущенными, собрав передние пряди. В частности, Раджва добавила к образу золотые браслеты RAINBOWK и массивные серьги.

Принцесса Раджва

На свежих фото возлюбленная будущего короля Иордании гордо демонстрировала свой заметно округленный живот.

Принцесса Раджва

Как сообщалось, уже летом 2024 года Хусейн и Раджва впервые станут родителями. Пара поженилась за год до этого. На церемонии присутствовали почетные гости из многих стран мира, в частности принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям, первая леди США Джилл Байден с внучкой.

В заявлении Королевского хашимитского суда говорилось: "Королевский хашимитский суд с удовольствием сообщает, что их королевские высочества кронпринц Аль-Хусейн бин Абдалла II и принцесса Раджва аль-Хусейн ожидают рождения своего первого ребёнка этим летом".

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн Фото: Royal Hashemite Court

Раджва родом из Саудовской Аравии. Несколько месяцев назад умер ее отец — бизнесмен Халид ибн Мусаид Аль-Саиф.

Напомним, король Абдалла II посвятил письмо жене Рании.

Также Фокус писал о выходе в свет беременной принцессы Раджвы.