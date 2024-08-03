Знаменитая рок-группа Aerosmith досрочно завершила прощальный тур: что произошло

В 2023 году музыканты объявили о решении попрощаться с фанатами туром Peace Out. Впрочем, завершить его не удалось.

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Американская рок-группа Aerosmith объявила, что досрочно завершает свой прощальный тур из-за проблем со здоровьем солиста коллектива. Об этом музыканты сообщили в X.

Оказалось, что у 76-летнего Стивена Тайлера возникли проблемы с голосовыми связками.

"Как известно, голос Стивена — инструмент, не похожий ни на один другой. Он потратил месяцы, неустанно работая над тем, чтобы вернуть свой голос таким, каким он был до травмы. Мы видели, как он борется, несмотря на то, что рядом с ним лучшая медицинская команда. К сожалению, понятно, что полное восстановление после его вокальной травмы невозможно. Мы приняли резкое и трудное, но необходимое решение — как группа братьев — уйти с гастрольной сцены", — обратились к фанатам Aerosmith.

В частности, музыканты поблагодарили своих поклонников, которые сделали их звездами, вспомнив начало своего пути в 1970 году.

"Это было честью нашей жизни, чтобы наша музыка стала частью вашей. Мы всегда хотели поразить вас во время выступления", — добавили артисты.

Рок-группа Aerosmith объявила, что досрочно завершает прощальный тур

О прощальном туре Peace Out рок-группа объявила в мае 2023 года. Планировалось провести 40 концертов. Впрочем, уже во время первых выступлений Тайлер повредил голосовые связки, из-за чего тур отложили. После этого Aerosmith дали еще три концерта, а затем должны были появиться на сцене в сентябре 2024 года.

Aerosmith

Напомним, как выглядят внуки Стива Тайлера.

Также Фокус писал о новой песне Владимира Дантеса и Jerry Heil.