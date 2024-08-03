Знаменитий рок-гурт Aerosmith достроково завершив прощальний тур: що сталося

У 2023 році музиканти оголосили про рішення попрощатися з фанатами туром Peace Out. Втім, завершити його не вдалося.

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Американський рок-гурт Aerosmith оголосив, що достроково завершує свій прощальний тур через проблеми зі здоровʼям соліста колективу. Про це музиканти повідомили в X.

Виявилося, що в 76-річного Стівена Тайлера виникли проблеми з голосовими звʼязками.

"Як відомо, голос Стівена — інструмент, не схожий на жоден інший. Він витратив місяці, невтомно працюючи над тим, щоб повернути свій голос таким, яким він був до травми. Ми бачили, як він бореться, незважаючи на те, що поруч з ним найкраща медична команда. На жаль, зрозуміло, що повне відновлення після його вокальної травми неможливо. Ми прийняли карколомне і важке, але необхідне рішення — як група братів — піти з гастрольної сцени", — звернулися до фанатів Aerosmith.

Зокрема, музиканти подякували своїм прихильникам, які зробили їх зірками, пригадавши початок свого шляху в 1970 році.

"Це було честю нашого життя, щоб наша музика стала частиною вашого. Ми завжди хотіли вразити вас під час виступу", — додали артисти.

Рок-гурт Aerosmith оголосив, що достроково завершує прощальний тур

Про прощальний тур Peace Out рок-гурт оголосив у травні 2023 року. Планувалося провести 40 концертів. Втім, уже під час перших виступів Тайлер пошкодив голосові звʼязки, через що тур відклали. Після цього Aerosmith дали ще три концерти, а згодом повинні були зʼявитися на сцені у вересні 2024.

Aerosmith

Нагадаємо, як виглядають онуки Стіва Тайлера.

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