Иллюзия прохлады: почему холодные напитки не охлаждают в жару

В жару хочется выпить чего-то холодного и освежающего, но газированные холодные напитки могут вызвать дискомфорт и вздутие живота, а не охладить тело. Узнайте, почему так происходит, и на чем лучше остановить свой выбор.

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В изнуряющую летнюю жару почти инстинктивно хочется охладиться холодным напитком. Морозный холодок газировки или другого ледяного напитка кажется идеальным средством для борьбы с высокими температурами. Однако, вопреки распространенному мнению, эти охлажденные напитки могут быть не столь эффективны для снижения температуры тела, как вы думаете. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Клинический диетолог Калпана Гупта объясняет, почему холодные напитки не охлаждают, и что следует выбрать вместо них. "Когда вы пьете холодный напиток, особенно очень холодный, ваш организм немедленно реагирует на это, поддерживая внутреннюю температуру", — объясняет Гупта. "Когда вы пьете холодный напиток, организм воспринимает это внезапное падение температуры и реагирует, пытаясь противодействовать ему", — говорит она.

Иллюзия прохлады

Фото: Freepik

Холодные напитки действительно могут создавать временное ощущение прохлады во рту и горле. Это происходит из-за стимуляции рецепторов, чувствительных к холоду, что создает иллюзию охлаждения. Однако это ощущение не приводит к значительному снижению температуры тела.

"Ощущение прохлады длится недолго и в основном затрагивает только поверхность рта и горла", — говорит Гупта. "Оно не оказывает существенного влияния на общую температуру тела".

Роль сахара

Фото: Freepik

Обычно люди выбирают холодные газированные напитки, а углекислый газ, содержащийся в них, может вызывать вздутие живота и дискомфорт, что приводит к повышенному восприятию тепла, поскольку ваше тело имеет дело с процессом пищеварения.

"Газированные напитки могут вызвать у вас чувство вздутия и дискомфорта", — отмечает Гупта. "Этот дискомфорт может парадоксальным образом заставить вас чувствовать еще больший жар, а не холод".

Кроме того, высокое содержание сахара в газированных напитках обеспечивает быстрый источник энергии, который может временно ускорить метаболизм, вырабатывая больше внутреннего тепла. "Сахар в этих напитках может вызвать всплеск энергии, что, в свою очередь, может увеличить выработку внутреннего тепла", — добавляет Гупта.

Эффективные стратегии охлаждения

Фото: Freepik

Хотя холодные напитки обеспечивают кратковременное ощущение прохлады, они не охлаждают организм в значительной степени. Для эффективного охлаждения, особенно в жаркую погоду или во время физической активности, полезнее просто поддерживать достаточную гидратацию с использованием жидкостей умеренной температуры.

"Обычная вода, зеленый чай и вода с лимоном — отличные варианты для поддержания водного баланса и прохлады", — советует Гупта. "Эти напитки помогают поддерживать водный баланс, не заставляя организм работать усерднее, чтобы регулировать свою температуру".

Хотя холодный напиток может показаться быстрым способом справиться с жарой, понимание реакции организма на эти напитки поможет вам сделать более правильный выбор для сохранения прохлады. Помните, эффективное восполнение жидкости является ключом к поддержанию комфортной температуры тела под контролем в жаркие летние месяцы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту