Ілюзія прохолоди: чому холодні напої не охолоджують у спеку

У спеку хочеться випити чогось холодного й освіжаючого, але газовані холодні напої можуть спричинити дискомфорт і здуття живота, а не охолодити тіло. Дізнайтеся, чому так відбувається, і на чому краще зупинити свій вибір.

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У виснажливу літню спеку майже інстинктивно хочеться охолодитися холодним напоєм. Морозний холодок газованої води або іншого крижаного напою здається ідеальним засобом для боротьби з високими температурами. Однак, всупереч поширеній думці, ці охолоджені напої можуть бути не настільки ефективні для зниження температури тіла, як ви думаєте. Про це пише OnlyMyHealth.

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Клінічна дієтологиня Калпана Гупта пояснює, чому холодні напої не охолоджують, і що слід обрати замість них. "Коли ви п'єте холодний напій, особливо дуже холодний, ваш організм негайно реагує на це, підтримуючи внутрішню температуру", — пояснює Гупта. "Коли ви п'єте холодний напій, організм сприймає це раптове падіння температури та реагує, намагаючись протидіяти йому", — каже вона.

Ілюзія прохолоди

Фото: Freepik

Холодні напої справді можуть створювати тимчасове відчуття прохолоди в роті та горлі. Це відбувається через стимуляцію рецепторів, чутливих до холоду, що створює ілюзію охолодження. Однак це відчуття не призводить до значного зниження температури тіла.

"Відчуття прохолоди триває недовго і здебільшого зачіпає тільки поверхню рота і горла", — каже Гупта. "Воно не чинить істотного впливу на загальну температуру тіла".

Роль цукру

Фото: Freepik

Зазвичай люди обирають холодні газовані напої, а вуглекислий газ, що міститься в них, може спричиняти здуття живота і дискомфорт, що призводить до підвищеного сприйняття тепла, оскільки ваше тіло має справу з процесом травлення.

"Газовані напої можуть викликати у вас відчуття здуття і дискомфорту", — зазначає Гупта. "Цей дискомфорт може парадоксальним чином змусити вас відчувати ще більший жар, а не холод".

Крім того, високий вміст цукру в газованих напоях забезпечує швидке джерело енергії, яке може тимчасово прискорити метаболізм, виробляючи більше внутрішнього тепла. "Цукор у цих напоях може спричинити сплеск енергії, що, своєю чергою, може збільшити вироблення внутрішнього тепла", — додає Гупта.

Ефективні стратегії охолодження

Фото: Freepik

Хоча холодні напої забезпечують короткочасне відчуття прохолоди, вони не охолоджують організм значною мірою. Для ефективного охолодження, особливо в спекотну погоду або під час фізичної активності, корисніше просто підтримувати достатню гідратацію з використанням рідин помірної температури.

"Звичайна вода, зелений чай і вода з лимоном — чудові варіанти для підтримки водного балансу та прохолоди", — радить Гупта. "Ці напої допомагають підтримувати водний баланс, не змушуючи організм працювати старанніше, щоб регулювати свою температуру".

Хоча холодний напій може здатися швидким способом впоратися зі спекою, розуміння реакції організму на ці напої допоможе вам зробити правильніший вибір для збереження прохолоди. Пам'ятайте, ефективне поповнення рідини є ключем до підтримання комфортної температури тіла під контролем у спекотні літні місяці.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця