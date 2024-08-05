Многодетная мать Блейк Лайвли вышла в свет в розовом мини (фото)

Актриса демонстрирует наряды с цветочными элементами, продвигая свой новый фильм "Все закончится с нами". Она умело обыгрывает платья с помощью причесок и асессуаров.

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36-летняя американская актриса Блейк Лайвли, которая вместе со своим мужем Райаном Рейнольдсом воспитывает четырех детей, в очередной раз продемонстрировала, что остается в прекрасной форме и может похвастаться точеной фигурой. Например, во время пресс-тура по случаю выхода ее нового фильма "Все закончится на нас" в Нью-Йорке она появилась в крошечном мини-платье с цветочным узором, пишет Times Now.

Ее наряд без бретелек и с глубоким декольте источал летнее настроение с ярким цветочным узором, выполненным в оттенках оранжевого, желтого, фиолетового, зеленого и красного. Образ она дополнила парой босоножек на каблуке и зонтом, который укрывал ее от дождя.

Блейк Лайвли демонстрирует роскошную фигуру Фото: Getty

В течение дня она переоделась в ослепительно-яркое розовое платье, тоже длины мини, дополнив его розовым пальто с цветочніми мотивами и туфлями в тон. Верх платья был декорирован прозрачными плоскими бусинами, внутри которых были засушенные цветы. Волосы звезды были заплетены в косу, которую звезда тоже украсила цветами.

В таком виде она появилась в магазине Betty Blooms Pop-Up в Челси, чтобы пообщаться с фанатами.

В основанном на любовном романе Коллин Гувер фильме "Все закончится на нас" Блейк играет женщину по имени Лили, которая оказывается в несчастливом браке.

Трейлер фильма "Все закончится на нас"

Последний выход актрисы состоялся через несколько дней после того, как она запустила свою новую линию по уходу за волосами Blake Brown. Ее супруг признался, что невероятно гордится своей женой.

Райан и Блейк женаты с 2012 года и сейчас у них четверо детей — дочери Джеймс (9 лет), Инес (7 лет) и Бетти (4года), а также годовалый сын Олин, имя которого супруги рассекретили только недавно.

Ранее Фокус писал, что Райан Рейнольдс рассказал о воспитании четверых детей от Блейк Лайвли.