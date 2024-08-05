Багатодітна мати Блейк Лайвлі вийшла у світ у рожевому міні (фото)

Акторка демонструє вбрання з квітковими елементами, просуваючи свій новий фільм "Все закінчиться з нами". Вона вміло обігрує сукні за допомогою зачісок і аксесуарів.

Related video

36-річна американська акторка Блейк Лайвлі, яка разом зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом виховує чотирьох дітей, вкотре продемонструвала, що залишається в чудовій формі та може похизуватися витонченою фігурою. Наприклад, під час престуру з нагоди виходу її нового фільму "Все закінчиться на нас" у Нью-Йорку вона з'явилася в крихітній міні-сукні з квітковим візерунком, пише Times Now.

Її вбрання без бретелей і з глибоким декольте випромінювало літній настрій із яскравим квітковим візерунком, виконаним у відтінках помаранчевого, жовтого, фіолетового, зеленого та червоного. Образ вона доповнила парою босоніжок на підборах і парасолькою, яка вкривала її від дощу.

Блейк Лайвлі демонструє розкішну фігуру Фото: Getty

Протягом дня вона переодяглася в сліпучо-яскраву рожеву сукню, теж довжини міні, доповнивши її рожевим пальтом з квітковими мотивами та туфлями в тон. Верх сукні був декорований прозорими плоскими намистинами, всередині яких були засушені квіти. Волосся зірки було заплетене в косу, яку зірка теж прикрасила квітами.

У такому вигляді вона з'явилася в магазині Betty Blooms Pop-Up у Челсі, щоб поспілкуватися з фанатами.

У заснованому на любовному романі Коллін Гувер фільмі "Все закінчиться на нас" Блейк грає жінку на ім'я Лілі, яка опиняється в нещасливому шлюбі.

Трейлер фільму "Все закінчиться на нас"

Останній вихід акторки відбувся за кілька днів після того, як вона запустила свою нову лінію з догляду за волоссям Blake Brown. Її чоловік зізнався, що неймовірно пишається своєю дружиною.

Раян і Блейк одружені з 2012 року і зараз у них четверо дітей — доньки Джеймс (9 років), Інес (7 років) і Бетті (4 роки), а також однорічний син Олін, ім'я якого подружжя розсекретило лише нещодавно.

Раніше Фокус писав, що Раян Рейнольдс розповів про виховання чотирьох дітей від Блейк Лайвлі.