Звездный десант: кто из мировых знаменитостей посетил Олимпиаду 2024 в Париже (фото)

Звезды, как и тысячи других зрителей, активно болели за команды своих стран и старались не привлекать к себе лишнего внимания.

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Олимпийские игры 2024, которые сейчас проходят в Париже, собрали не только лучших спортсменов со всего мира, но и звезд первой величины из мира шоу-бизнеса, а также аристократов со всей Европы. Фокус собрал лишь часть знаменитостей, приехавших во Францию поболеть за сборные своих стран и себя показать.

Еще до официального открытия Олимпийских игр актриса Сальма Хайек и рэпер Snoop Dogg приняли участие в традиционной передаче олимпийского огня.

Сальма Хайек Фото: Getty

Snoop Dogg

Певицы Леди Гага и Селин Дион были замечены в городе за несколько дней до церемонии, а также выступили во время открытия, поразив публику не только сильными номерами, но и роскошными нарядами от Dior.

Яркий номер Леди Гаги

Селин Дион выступила на Эйфелевой башне

Голливудские актеры Райан Гослинг и его жена Ева Мендес прилетели в Европу вместе со своими двумя дочерьми Эсмеральдой и Амадой. Знаменитая семья пребывала в отличном настроении, наблюдая за Гран-при по выездке в индивидуальном стиле в Шато де Версаль 4 августа. Позже пара направилась в Bercy Arena, чтобы посмотреть финал женской спортивной гимнастики на брусьях.

Ева Мендес и Райан Гослинг с дочерьми Фото: Getty Images

Британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон посетил соревнования по фехтованию. Он наблюдал за поединками в компании актрисы Нины Добрев и сноубордиста Шона Уайта.

Льюис Хэмилтон, Нина Добрев и Шон Уайт Фото: lewishamilton/instagram

Актер Джон Траволта со своей дочерью Эллой Блю 3 августа посетили Bercy Arena, чтобы поболеть за гимнасток сборной США. На мероприятии они наблюдали, как Симона Байлз выборола третью золотую медаль Парижа, а ее подруга по команде Джейд Кэри завоевала бронзу.

Джон Траволта и его дочь Элла Блю Фото: Getty

Среди тех, кто отправился в Париж на Олимпиаду 2024, была и Шэрон Стоун. Актриса впервые посетила Олимпийский Гала-концерт чемпионов, а затем появилась на финале мужского одиночного тенниса. Она наблюдала за игрой между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем.

Шэрон Стоун на теннисном матче Фото: Getty

Среди других почетных гостей Игр – королева Испании Летиции и ее "коллега" из Дании, королева Мэри, британская принцесса Анна, король Виллем-Александр и королева Максима из Нидерландов, принцесса Леонор и инфанта София из Испании, супермодель Кэндалл Дженнер, актрисы Николь Кидман, Жюльет Бинош, Натали Портман, певицы Ариана Гранде и Синтия Эриво и многие другие.

Фото: Getty Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что Олимпиада в Париже отказалась от любимых Усэйном Болтом куриных наггетсов, сделав выбор в пользу правильного питания.