Зірковий десант: хто зі світових знаменитостей відвідав Олімпіаду 2024 у Парижі (фото)

Зірки, як і тисячі інших глядачів, активно вболівали за команди своїх країн і намагалися не привертати до себе зайвої уваги.

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Олімпійські ігри 2024, які зараз тривають у Парижі, зібрали не тільки найкращих спортсменів з усього світу, а й зірок першої величини зі світу шоу-бізнесу, а також аристократів з усієї Європи. Фокус зібрав лише частину знаменитостей, які приїхали до Франції повболівати за збірні своїх країн і себе показати.

Ще до офіційного відкриття Олімпійських ігор акторка Сальма Гаєк і репер Snoop Dogg узяли участь у традиційному передаванні олімпійського вогню.

Сальма Гаєк Фото: Getty

Snoop Dogg

Співачок Леді Гагу і Селін Діон помітили в місті за кілька днів до церемонії, а також вони виступили під час відкриття, вразивши публіку не тільки сильними номерами, а й розкішним вбранням від Dior.

Яскравий номер Леді Гаги

Селін Діон виступила на Ейфелевій вежі

Голлівудські актори Раян Гослінг і його дружина Єва Мендес прилетіли до Європи разом зі своїми двома доньками — Есмеральдою та Амадою. Знаменита сім'я перебувала у чудовому настрої, спостерігаючи за Гран-прі з виїздки в індивідуальному стилі в Шато де Версаль 4 серпня. Пізніше пара попрямувала в Bercy Arena, щоб подивитися фінал жіночої спортивної гімнастики на брусах.

Єва Мендес і Раян Гослінг із доньками Фото: Getty Images

Британський гонщик Формули-1 Льюїс Гемілтон відвідав змагання з фехтування. Він спостерігав за поєдинками в компанії актриси Ніни Добрев і сноубордиста Шона Вайта.

Льюїс Гемілтон, Ніна Добрев і Шон Вайт Фото: lewishamilton/instagram

Актор Джон Траволта зі своєю дочкою Еллою Блю 3 серпня відвідали Bercy Arena, щоб повболівати за гімнасток збірної США. На заході вони спостерігали, як Симона Байлз виборола третю золоту медаль Парижа, а її подруга по команді Джейд Кері завоювала бронзу.

Джон Траволта і його дочка Елла Блю Фото: Getty

Серед тих, хто вирушив до Парижа на Олімпіаду 2024, була й Шерон Стоун. Актриса вперше відвідала Олімпійський Гала-концерт чемпіонів, а потім з'явилася на фіналі чоловічого одиночного тенісу. Вона спостерігала за грою між іспанцем Карлосом Алькарасом і сербом Новаком Джоковичем.

Шерон Стоун на тенісному матчі Фото: Getty

Серед інших почесних гостей Ігор — королева Іспанії Летиції та її "колега" з Данії, королева Мері, британська принцеса Анна, король Віллем-Олександр і королева Максима з Нідерландів, принцеса Леонор та інфанта Софія з Іспанії, супермодель Кендалл Дженнер, акторки Ніколь Кідман, Жюльєт Бінош, Наталі Портман, співачки Аріана Гранде та Сінтія Еріво і багато інших.

Фото: Getty Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що Олімпіада в Парижі відмовилася від улюблених Усейном Болтом курячих наггетсів, зробивши вибір на користь правильного харчування.