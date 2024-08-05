"Просто неразлучны": что известно о новом романе Тома Круза (фото)

Новая вероятная избранница голливудской звезды моложе его более чем на 30 лет. Виктория поет и играет на музыкальных инструментах.

Related video

62-летний голливудский актер Том Круз вызвал слухи о романе с 25-летней испанской певицей Викторией Канал, с которой он познакомился на фестивале Гластонбери в Англии несколькими месяцами ранее. Об этом пишет Sun.

После встречи их дружба стала более близкой и начала перерастать в романтические отношения, по словам источников.

Том Круз даже пригласил юную певицу на съемки фильма "Миссия невыполнима 8" в Оксфордшире — что он довольно редко делает. Члены съемочной группы назвали такой шаг "причудливым".

"Это не то, что он делает для своих случайных друзей", — отметил инсайдер.

Виктория Канал

Актер и певица, у которых разница в возрасте более 30 лет, уже много раз виделись, они "практически неразлучны".

Виктория родилась без правого предплечья и кисти из-за состояния, которое называется синдромом амниотической полосы, но, несмотря на ее "разницу конечностей", как певица это называет, она все еще может играть на пианино и гитаре. В частности, девушка выступает с группой Coldplay.

Виктория Канал и Том Круз посетили концерт Брюса Спрингстина Фото: victoriacanal\Instagram

Круз был женат дважды. С Николь Кидман у него не было биологических детей, однако пара усыновила сына Коннора и дочь Беллу.

Впоследствии вторая жена актера Кэти Холмс родила ему наследницу Сури, с которой у актера очень напряженные отношения из-за веры Круза, который исповедует сайентологию.

Напомним, Том Круз хочет снова стать отцом.

Также Фокус писал о причинах разрыва Тома Круза и россиянки Эльсины Хайровой.