Dolce & Gabbana выпустили духи для собак (фото, видео)

Духи названы в честь любимого пуделя Доменико Дольче, которого ему подарил Стефано Габбана. Они одобрены ветеринарами и признаны безопасными для собак.

Related video

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana существенно расширит базу своих клиентов, выпустив первые духи для собак "Fefé", названные в честь миниатюрного пуделя, принадлежащего Доменико Дольче, соучредителю компании. Стоимость парфюма – 98 евро за 100 мл, сообщает Telegraph.

В рекламе аромата клиенты не увидят Скарлетт Йоханссон или Колина Фаррелла. Представляют его, как и положено, животные – золотистый пудель, померанский шпиц, такса и чихуахуа.

Парфюм уже претендует на звание "обонятельного шедевра". Аромат без спирта содержит смесь сандалового дерева и цветов иланг-иланга, последний из которых считается человеческим афродизиаком.

Фефе, именем которого названы духи, – подарок Доменико Дольче от Стефано Габбаны, партнера и соучредителя D&G. Он взял животное из приюта, но пес не смог ужиться с кошкой дизайнера. В свою очередь Доменико влюбился в Фефе с первого взгляда.

Дольче назвал щенка в честь питомца из старого итальянского комедийного фильма.

"Это уменьшительное от Раффаэле, что означает дар Божий. И я, как хороший католик, считал, что эта собака действительно была даром Божьим", – рассказал он в одном из интервью.

По его словам, Фефе очень любит прогулки, на которые отправляется, сидя в дизайнерской сумке.

Разрабатывая аромат для собак, Dolce & Gabbana консультировались с ветеринарами, специалистами по поведению животных и владельцами четырехлапых. В итоге парфюм, созданный Эмили Бевьер-Копперман, главным парфюмером Dolce & Gabbana, был одобрен ветеринарами, понравился собакам и прошел испытания на безопасность.

СМИ отмечают, что не все ветеринары в восторге от нового продукта. Например, Фабиан Риверс, посол по вопросам благосостояния RSPCA (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными) считает, что большинство туалетных принадлежностей для собак — это "низкопробные продукты", которые стоят не более 18 евро.

"Тот факт, что духи выходят на этот рынок по такой высокой цене, — это интересный способ заставить людей тратить свои деньги на вещи, которые не имеют большой ценности. Но вы сами решаете, как тратить свои средства", – заявил он. Риверс добавил, что владельцы собак могут использовать спрей, чтобы замаскировать неприятный запах питомца, вместо того чтобы проконсультироваться с ветеринаром по поводу возможных кожных инфекций.

Также мужчина отметил, что запах может показаться животным "отвлекающим или неприятным":

"Очевидно, что более состоятельная демографическая группа находит новые способы тратить свои деньги, что меня расстраивает в то время, когда люди испытывают трудности".

На рынке товаров для домашних животных уже давно присутствуют шампуни, бальзамы, духи и дезодоранты, включая шампунь для собак Aesop в США за $43. Bloomberg оценивает мировую экономику домашних животных почти в $320 миллиардов в год, а прогнозы показывают, что к 2030 году стоимость рынка может превысить $500 миллиардов, поскольку владельцы покупают своим питомцам роскошную одежду, переноски и игрушки.

Ранее Фокус писал, что в США запустили авиарейс для собак.