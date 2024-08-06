Dolce & Gabbana випустили парфуми для собак (фото, відео)

Духи названі на честь улюбленого пуделя Доменіко Дольче, якого йому подарував Стефано Габбана. Вони схвалені ветеринарами і визнані безпечними для собак.

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Італійський модний дім Dolce & Gabbana істотно розширить базу своїх клієнтів, випустивши перші парфуми для собак "Fefé", названі на честь мініатюрного пуделя, що належить Доменіко Дольче, співзасновнику компанії. Вартість парфумів — 98 євро за 100 мл, повідомляє Telegraph.

У рекламі аромату клієнти не побачать Скарлетт Йоганссон або Коліна Фаррелла. Представляють його, як і належить, тварини — золотистий пудель, померанський шпіц, такса та чихуахуа.

Парфуми вже претендують на звання "нюхового шедевра". Аромат без спирту містить суміш сандалового дерева і квітів іланг-ілангу, останній з яких вважається людським афродизіаком.

Фефе, ім'ям якого названі парфуми, — подарунок Доменіко Дольче від Стефано Габбани, партнера та співзасновника D&G. Він взяв тварину з притулку, але пес не зміг ужитися з кішкою дизайнера. Натомість Доменіко закохався у Фефе з першого погляду.

Дольче назвав цуценя на честь вихованця зі старого італійського комедійного фільму.

"Це зменшувальне від Раффаеле, що означає дар Божий. І я, як добрий католик, вважав, що цей собака справді був даром Божим", — розповів він в одному з інтерв'ю.

За його словами, Фефе дуже любить прогулянки, на які вирушає, сидячи в дизайнерській сумці.

Розробляючи аромат для собак, Dolce & Gabbana консультувалися з ветеринарами, фахівцями з поведінки тварин і власниками чотирилапих. У підсумку парфум, створений Емілі Бев'єр-Копперман, головною парфумеркою Dolce & Gabbana, був схвалений ветеринарами, сподобався собакам і пройшов випробування на безпеку.

ЗМІ зазначають, що не всі ветеринари в захваті від нового продукту. Наприклад, Фабіан Ріверс, посол з питань добробуту RSPCA (Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами) вважає, що більшість туалетних приналежностей для собак — це "низькопробні продукти", які коштують не більш як 18 євро.

"Той факт, що парфуми виходять на цей ринок за такою високою ціною, — це цікавий спосіб змусити людей витрачати свої гроші на речі, які не мають великої цінності. Але ви самі вирішуєте, як витрачати свої кошти", — заявив він. Ріверс додав, що власники собак можуть використовувати спрей, щоб замаскувати неприємний запах улюбленця, замість того, щоб проконсультуватися з ветеринаром з приводу можливих шкірних інфекцій.

Також чоловік зазначив, що запах може здатися тваринам "відволікальним або неприємним":

"Очевидно, що більш заможна демографічна група знаходить нові способи витрачати свої гроші, що мене засмучує в той час, коли люди відчувають труднощі".

На ринку товарів для домашніх тварин уже давно присутні шампуні, бальзами, парфуми та дезодоранти, включно з шампунем для собак Aesop у США за $43. Bloomberg оцінює світову економіку домашніх тварин майже в $320 мільярдів на рік, а прогнози свідчать, що до 2030 року вартість ринку може перевищити $500 мільярдів, оскільки власники купують своїм вихованцям розкішний одяг, переноски та іграшки.

Раніше Фокус писав, що в США запустили авіарейс для собак.