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Стиль жизни

7 августа 2023 года: преподобного Пимена — что сегодня нельзя делать

Фото: Getty Images

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и спешить куда-либо.

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Что случилось 7 августа?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Пимена. Он с самого детства был болен, но решил принять монашеский постриг. Всю жизнь он верно служил Богу, терпя физические муки. Однажды он даже сам исцелил монаха, у которого были такие же проблемы. Пимену удалось выздороветь только за три дня до смерти.

Что нельзя делать 7 августа:

  • есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
  • спешить;
  • пугать птиц;
  • выходить из дому ночью.

Народные приметы и поверья:

  • аисты собрались улетать — к холодной осени;
  • аист стоит на одном месте — к хорошему урожаю;
  • увидели полет аиста — счастливый знак;
  • на дубе много желудей — зима будет теплой.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Михаил, Петр, Феодосий.

Родились в этот день:

1819 год – Пантелеймон Кулиш, украинский писатель,, фольклорист, редактор и издатель;

1966 год — Джимми Уэйлс, основатель "Википедии";

1982 год – Яна Клочкова, украинская многократная олимпийская чемпионка по плаванию.

Также в этот день:

1932 год — в СССР принимают "Закон о пяти колосьях";

1993 год – часть Букингемского дворца открыли для туристов;

2000 год – японцы изобрели водородный электромобиль;

2008 год – начало русско-грузинской войны.

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