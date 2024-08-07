"Ты ушел на пенсию?": поклонники раскритиковали новый образ сына Виктории Бекхэм (фото)

Ромео Бекхэм поделился снимком в эксцентричной обуви, чем возмутил не только своих фанатов, но и родственников.

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Сын модельера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвидом Бекхэма Ромео вдохновился образом своей матери и нарядился в огромные желтые ботинки Crocs, чем вызвал волну критики со стороны своих поклонников, пишет Daily Mail.

Форвард "Брентфорда" продемонстрировал свое татуированное тело в белой майке и серых шортах, закинув ногу за спину, демонстрируя эксцентричную обувь стоимостью более 18 400 гривен. Ромео в черной бейсболке, надетой задом наперед, скрестил руки на груди, отвернувшись от камеры, позировал в спальне своего брата Круза. Свой снимок он подписал "Ммммм", выражая, вероятно, таким образом свой восторг.

Его семья быстро отреагировала на фотографию, включая младшего брата Круза, который написал: "Это моя комната", а его бабушка Сандра Бекхэм добавила эмодзи с изображением шокированного лица.

Поклонники Ромео не оценили его "модные" старания и в комментариях раскритиковали футболиста: "Не делай так больше, Ромео", "Они такие ужасные", "SpongeBob?", "Ты похож на курицу", "Даже твой старик не смог бы сделать так, чтобы они выглядели хорошо", "Они отвратительны", "Ты ушел на пенсию?", "Сфокусируйся на футболе, брат".

Известно, что в прошлом году его мама Виктория отказалась от высоких каблуков и позировала в тех же огромных желтых ботинках большого размера, которые обула под черное вечернее платье-миди.

Модельер Виктория Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Тогда ее фотография произвела фурор и похожий образ модельера повторила ее большая поклонница, светская львица и модель Пэрис Хилтон. Желтые кроксы являются результатом сотрудничества с арт-коллективом MSCHF из Бруклина.

Напомним, 5 августа Виктория Бекхэм рассказала о любви к Дэвиду спустя 25 лет. Звездная пара четыре раза стала родителями. Несмотря на слухи о проблемах и изменах футболиста, они продолжают поддерживать бренд семьи Бекхэм.