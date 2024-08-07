"Ти пішов на пенсію?": шанувальники розкритикували новий образ сина Вікторії Бекхем (фото)

Ромео Бекхем поділився знімком в ексцентричному взутті, чим обурив не тільки своїх фанатів, а й родичів.

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Син модельєра Вікторії Бекхем і футболіста Девіда Бекхема Ромео надихнувся образом своєї матері та вбрався у величезні жовті черевики Crocs, чим викликав хвилю критики з боку своїх шанувальників, пише Daily Mail.

Форвард "Брентфорда" продемонстрував своє татуйоване тіло в білій майці та сірих шортах, закинувши ногу за спину, демонструючи ексцентричне взуття вартістю понад 18 400 гривень. Ромео в чорній бейсболці, одягненій задом наперед, схрестив руки на грудях, відвернувшись від камери, позував у спальні свого брата Круза. Свій знімок він підписав "Ммммммм", висловлюючи, ймовірно, у такий спосіб своє захоплення.

Його сім'я швидко відреагувала на фотографію, включно з молодшим братом Круза, який написав: "Це моя кімната", а його бабуся Сандра Бекхем додала емодзі із зображенням шокованого обличчя.

Шанувальники Ромео не оцінили його "модні" старання і в коментарях розкритикували футболіста: "Не роби так більше, Ромео", "Вони такі жахливі", "SpongeBob?", "Ти схожий на курку", "Навіть твій старий не зміг би зробити так, щоб вони мали гарний вигляд", "Вони огидні", "Ти пішов на пенсію?", "Сфокусуйся на футболі, брате".

Відомо, що торік його мама Вікторія відмовилася від високих підборів і позувала в тих самих величезних жовтих черевиках великого розміру, які взула під чорну вечірню сукню-міді.

Модельєр Вікторія Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Тоді її фотографія викликала фурор і схожий образ модельєрки повторила її велика прихильниця, світська левиця і модель Періс Гілтон. Жовті крокси є результатом співпраці з артколективом MSCHF з Брукліна.

Нагадаємо, 5 серпня Вікторія Бекхем розповіла про кохання до Девіда через 25 років. Зіркова пара чотири рази стала батьками. Попри чутки про проблеми і зради футболіста, вони продовжують підтримувати бренд сім'ї Бекхем.